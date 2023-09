IDM News : Deux fêtes et une Ducati

En IDM Supersport 300, il ne s'agit plus que de la deuxième place du championnat. L'IDM Supersport et l'IDM Superbike seront plus passionnants. Ensuite, ce sera la fête.

Inscription à la fête du DMSB

Le deuxième congrès du DMSB se tiendra à Fulda du 17 au 19 novembre. Pendant trois jours, un programme complet attend tous les bénévoles participants et les personnes intéressées par le sport automobile au centre de congrès et de culture Esperanto. Des experts du sport automobile, mais aussi d'autres domaines, partageront leurs connaissances dans le cadre d'ateliers et de tables rondes et donneront un aperçu passionnant de leurs sujets. L'inscription au congrès est possible dès maintenant et jusqu'au 30 septembre 2023 via le masque d'inscription en ligne. Les points forts de cette année sont, outre les vastes réformes des dernières années au sein de la fédération faîtière du sport automobile et l'anniversaire des 25 ans de l'organisation de jeunesse dmsj - deutsche motor sport jugend, l'échange direct entre les membres des organes et organisations membres du DMSB, les représentants des organisations liées au sport automobile ainsi que les bénévoles et les personnes intéressées par le sport automobile. La conférence environnementale aura également lieu, comme en 2019, dans le cadre du congrès du DMSB.

Pass week-end : accès à toutes les tables rondes et ateliers proposés ainsi qu'au niveau du salon pendant toute la durée de la manifestation (17-19.11.2023), repas du congrès inclus, sans les soirées. Passeport d'un jour pour le samedi : accès à toutes les tables rondes et à tous les ateliers proposés ainsi qu'au niveau du salon le samedi (18.11.2023, de 9h à 18h), repas du congrès inclus, sans soirée. Participation aux frais à hauteur de 125€.

Ducati 2024 sera-t-elle de la partie ?

Marc Moser sera à nouveau présent en tant que pilote invité avec sa Ducati. Son père Matthias s'engage fortement pour l'entrée des Italiens dans le pool de sponsors IDM, ce qui est nécessaire pour courir en permanence avec Ducati et aussi pour encaisser des points. Quelles sont les chances que Ducati participe à l'IDM ? C'est la question posée à Matthias Moster sur IDM.de. "Je pense que les chances ne sont pas si mauvaises", a répondu Moser senior. "Nous étions déjà tout près du but il y a trois ans. Le patron de Ducati nous avait déjà donné son accord. Mais il y a eu d'autres problèmes qui ont fait que cela n'a finalement pas marché. Mais en fait, je pense que Ducati est déjà pour. Il faut aussi dire que si Ducati décidait d'y participer, il n'y aurait pas qu'un seul pilote. Je pars aujourd'hui du principe qu'il y aura au moins trois pilotes Superbike et cinq dans la catégorie Supersport". Des discussions sont-elles déjà en cours à ce sujet ? "Oui, il y en a", confirme Moser. "Mais les Italiens étaient encore tous en vacances en août. Nous allons maintenant intensifier les discussions en septembre et octobre et j'ai bon espoir qu'une décision positive soit prise. Surtout si le projet que nous avons maintenant lancé ici en IDM Superbike a une issue favorable".

Coup dur pour Bijsterbosch

Lors des courses IDM Superbike à Assen, Pepijn Bijsterbosch, qui est entre-temps devenu le bras droit du chef d'équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW Werner Daemen de l'autre côté du mur des stands, était encore une fois monté lui-même sur sa BMW. Pour son départ en 2023, il aurait également aimé participer à nouveau aux 24 heures du Castellet au sein de l'équipe LRP Poland, pour laquelle il a déjà remporté de nombreux succès. Mais il a été déclaré remplaçant peu avant, et c'est le Tchèque Marke Szkopek qui a roulé à sa place. "Malheureusement, je ne participe pas à cette édition du Bol d'Or", expliquait-il, déçu, la semaine dernière. "L'équipe avait décidé de ne pas me nommer pour la course. Finalement, ce n'est pas devenu la fin de la saison d'endurance du championnat du monde 2023, comme je l'avais prévu".

Test de résistance de la condition physique

Si la finale de l'IDM sur le circuit d'Hockenheim est un succès pour Mitja Borgelt du Team Kiefer, de retour de blessure, il devrait se rendre directement à Portimao au Portugal une semaine plus tard. C'est là qu'aura lieu, dans le cadre du championnat du monde de Superbike, la R3 European SuperFinale, qui réunit les pilotes de la Yamaha bLUcRU-Cup du monde entier, et à laquelle Mitja Borgelt est le seul Allemand à avoir été invité.

Fête de l'IDM

Le promoteur de l'IDM invite à la fin de la saison. Dans le cadre de la cérémonie de clôture du dimanche soir, les vainqueurs du championnat seront également récompensés. "Ensuite, nous nous réjouissons", expliquent les responsables, "de trinquer avec vous à une nouvelle saison". Date : 24.09.2023, heure : 20h00 Lieu : IDM VIP Area. Après la remise des prix par les présentateurs Lukas Gajewski et Tommi Deitenbach, qui a duré jusqu'à 21h20 environ, la soirée se poursuit avec le groupe "die dicken Kinder".