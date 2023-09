Notizie IDM: Due feste e una Ducati

Nella IDM Supersport 300 è in gioco solo il secondo posto in campionato. Sarà più emozionante nella IDM Supersport e nella IDM Superbike. Dopo di che è tempo di fare festa.

Registrazione alla festa DMSB

Il secondo Congresso DMSB si terrà a Fulda dal 17 al 19 novembre. Per tre giorni, un vasto programma attende tutti i volontari partecipanti e gli appassionati di motorsport presso il Centro Congressi e Cultura Esperanto. Esperti del mondo del motorsport, ma anche di altri settori, condivideranno le loro conoscenze in workshop e tavole rotonde e forniranno interessanti approfondimenti sulle loro aree tematiche. L'iscrizione al congresso è possibile da oggi fino al 30 settembre 2023 tramite il modulo di registrazione online. Oltre alle ampie riforme degli anni passati nell'organizzazione ombrello del motorsport e al 25° anniversario dell'organizzazione giovanile dmsj - deutsche motor sport jugend, quest'anno l'attenzione si concentrerà anche sullo scambio diretto tra i membri dei comitati e delle organizzazioni affiliate alla DMSB, i rappresentanti delle organizzazioni legate al motorsport, nonché i volontari e gli appassionati di motorsport. Come nel 2019, anche la Conferenza ambientale si svolgerà nell'ambito del Congresso DMSB.

Pass per il fine settimana: accesso a tutte le tavole rotonde e ai workshop proposti, nonché al livello espositivo durante l'intero periodo dell'evento (17-19.11.2023), incluso il catering della conferenza, esclusi gli eventi serali. Pass giornaliero sabato: accesso a tutte le tavole rotonde e i workshop offerti nonché al livello della fiera il sabato (18.11.2023, dalle 9.00 alle 18.00), incluso il catering della conferenza, senza eventi serali. Contributo alle spese pari a 125 euro.

Ducati 2024 partecipa?

Marc Moser sarà nuovamente presente come pilota ospite con la sua Ducati. Suo padre Matthias si sta impegnando a fondo per far entrare gli italiani nel pool di sponsor IDM, necessario per correre stabilmente con Ducati e raccogliere punti. Quali sono le possibilità che la Ducati entri nell'IDM, è stato chiesto a Matthias Moster su IDM.de. "Non credo che le possibilità siano così basse", ha risposto Moser senior. "Ci siamo andati molto vicini tre anni fa. C'era già l'ok del capo della Ducati. Poi ci sono stati altri problemi che alla fine non si sono risolti. Ma in realtà credo che la Ducati sia già favorevole. Bisogna anche dire che se la Ducati decidesse di aderire, non ci sarebbe un solo pilota. Oggi presumo che ci saranno almeno tre piloti della Superbike e cinque della Supersport". Ci sono già delle trattative in corso? "Sì, ci sono", conferma Moser. "Ma gli italiani erano ancora tutti in vacanza ad agosto. Ora intensificheremo i colloqui a settembre e ottobre e spero che si arrivi a una decisione positiva. Soprattutto se il progetto che abbiamo avviato qui in IDM Superbike avrà un buon esito".

Sciopero per Bijsterbosch

In occasione delle gare della IDM Superbike ad Assen, Pepijn Bijsterbosch, che ora è attivo dall'altra parte del muretto dei box come braccio destro del boss del team BCC-alpha-Van Zon-BMW Werner Daemen, era salito ancora una volta sulla sua BMW in prima persona. Per salutare il 2023, avrebbe voluto partecipare nuovamente alla 24 Ore di Le Castellet con il Team LRP Poland, per il quale ha già ottenuto molti successi. Ma è stato dichiarato sostituto poco prima, con il ceco Marke Szkopek al suo posto. "Purtroppo non sarò al via in questa edizione del Bol d'Or", ha spiegato deluso la scorsa settimana. "La squadra aveva deciso di non nominarmi per la gara. Dopotutto, non è diventata la fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo Endurance come avevo previsto".

Test di forma fisica

Se la finale dell'IDM all'Hockenheimring avrà successo per Mitja Borgelt del Team Kiefer, che è rientrato dopo l'infortunio, una settimana dopo sarà direttamente a Portimao in Portogallo. Lì si svolgerà la R3 European SuperFinale nell'ambito del Campionato Mondiale Superbike, dove i piloti della Yamaha bLUcRU Cup gareggiano in tutto il mondo, e alla quale Mitja Borgelt è stato invitato come unico tedesco.

Festa IDM

Il promotore dell'IDM invita alla festa di fine stagione. Nell'ambito della festa di chiusura di domenica sera, si terranno anche le cerimonie di premiazione dei vincitori del campionato. "Dopo, non vediamo l'ora", spiegano i responsabili, "di brindare a un'altra stagione insieme a voi". Data: 24.09.2023, ora: 20.00 Luogo: Dopo la premiazione da parte dei presentatori Lukas Gajewski e Tommi Deitenbach, che si è protratta fino alle 21.20 circa, lo spettacolo continua con la band "die dicken Kinder".