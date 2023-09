IDM News: Duas festas e uma Ducati

Na IDM Supersport 300, apenas o segundo lugar no campeonato está em jogo. Mais emocionante será a IDM Supersport e a IDM Superbike. Depois disso, é tempo de festa.

Registo para a festa da DMSB

O segundo Congresso da DMSB terá lugar em Fulda, de 17 a 19 de novembro. Durante três dias, um extenso programa aguarda todos os voluntários participantes e entusiastas do desporto motorizado no Centro Cultural e de Congressos Esperanto. Especialistas do mundo dos desportos motorizados, mas também de outras áreas, partilharão os seus conhecimentos em workshops e painéis de discussão e darão uma visão emocionante das suas áreas temáticas. As inscrições para o congresso podem ser feitas a partir de agora até 30 de setembro de 2023 através do formulário de inscrição online. Para além das extensas reformas dos últimos anos na organização de cúpula do desporto motorizado e do 25.º aniversário da organização juvenil dmsj - deutsche motor sport jugend, o foco deste ano será também o intercâmbio direto entre os membros dos comités e organizações membros da DMSB, representantes de organizações relacionadas com o desporto motorizado, bem como voluntários e entusiastas do desporto motorizado. Tal como em 2019, a Conferência Ambiental também terá lugar no âmbito do Congresso da DMSB.

Passe de fim de semana: acesso a todos os painéis de discussão e workshops oferecidos, bem como ao nível da exposição durante todo o período do evento (17-19.11.2023), incluindo catering da conferência, excluindo eventos noturnos. Passe de um dia no sábado: acesso a todos os painéis de discussão e workshops oferecidos, bem como ao nível da feira no sábado (18.11.2023, das 9h00 às 18h00), incluindo catering da conferência, sem eventos noturnos. Contribuição para despesas no valor de 125€.

A Ducati 2024 vai participar?

Marc Moser vai lá estar novamente como piloto convidado com a sua Ducati. O seu pai, Matthias, está a fazer uma grande campanha para que os italianos entrem no grupo de patrocinadores da IDM, o que é necessário para correr permanentemente com a Ducati e também para acumular pontos. Quais são as hipóteses de a Ducati se envolver no IDM, Matthias Moster foi questionado no IDM.de. "Não acho que as hipóteses sejam assim tão más", respondeu Moser sénior. "Estávamos muito perto disso há três anos. Já havia um acordo com o chefe da Ducati. Depois houve outros problemas que acabaram por não se resolver. Mas, na verdade, acho que a Ducati já está a favor. Também é preciso dizer que se a Ducati decidisse aderir, não haveria apenas um piloto. Presumo hoje que haverá pelo menos três pilotos de Superbike e cinco na classe Supersport." Já estão a decorrer conversações sobre isto? "Sim, existem", confirma Moser. "Mas os italianos ainda estavam todos de férias em agosto. Vamos agora intensificar as conversações em setembro e outubro e estou muito esperançado que haja uma decisão positiva. Especialmente se o projeto que iniciámos agora aqui na IDM Superbike tiver um bom resultado."

Greve em Bijsterbosch

Nas corridas IDM Superbike em Assen, Pepijn Bijsterbosch, que agora está ativo do outro lado da parede das boxes como o braço direito do chefe da equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW Werner Daemen, subiu mais uma vez no seu BMW. Para se despedir em 2023, também gostaria de voltar a participar nas 24 Horas de Le Castellet com a equipa LRP Poland, para a qual já obteve muitos êxitos. Mas foi declarado substituto pouco antes, sendo substituído pelo checo Marke Szkopek. "Infelizmente, não vou participar nesta edição do Bol d'Or", explicou desapontado na semana passada. "A equipa decidiu não me nomear para a corrida. Afinal, não é o fim da época do Campeonato do Mundo de Resistência de 2023 como eu tinha planeado."

Teste de condição física

Se a final do IDM em Hockenheimring for um sucesso para Mitja Borgelt, da equipa Kiefer, que regressou após a sua lesão, será diretamente para Portimão, em Portugal, uma semana depois. Aí, terá lugar a R3 European SuperFinale como parte do Campeonato do Mundo de Superbike, onde os pilotos da Yamaha bLUcRU Cup competem a nível mundial, e para a qual Mitja Borgelt foi convidada como única alemã.

Festa IDM

O promotor do IDM convida para a festa de final de época. No âmbito da festa de encerramento, no domingo à noite, terá também lugar a cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores do campeonato. "Depois disso, estamos ansiosos", explicam os responsáveis, "para brindar a mais uma época convosco". Data: 24.09.2023, Hora: 20.00 Local: Área VIP IDM: Área VIP IDM. Após a cerimónia de entrega de prémios pelos apresentadores Lukas Gajewski e Tommi Deitenbach, que durou até cerca das 21h20, o espetáculo continua com a banda "die dicken Kinder".