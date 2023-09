IDM Hockenheim: Horario del viernes

Uno u otro piloto ya ha salido a hacer pruebas de conducción en el circuito de Hockenheim. A ellos y a todos los demás les queda el viernes para preparar los últimos kilómetros de carrera del año.

Wahr vuelve de nuevo

Hace diez años, Kevin Wahr ganó el título en la categoría Supersport. Disputó su última temporada completa en 2018. Ha habido silencio en torno al ahora suabo de 34 años durante dos años. Hasta ahora. Porque en el final del IDM, del 22 al 24 de septiembre de 2023 en Hockenheim, quiere volver a saber lo que hay. Wahr ha fichado por Triumph Emsland. La tienda de motos de Emsbüren ha montado un equipo para el evento y ha alquilado un box donde todo girará en torno a Wahr y la Street Triple RS. Previamente se realizó un breve test. "Echo de menos pilotar motos, no puedo dejarlo", confiesa Kevin Wahr a idm.de. Aunque hace tiempo que las prioridades se han establecido de otro modo. El trabajo y la familia están en primer plano. Ahora tiene dos hijos con su mujer Sonja. Marlene tiene tres años y Karl sólo once meses. "La última carrera que piloté fue en Hockenheim en 2021", dice Wahr. "Desde entonces solo me he sentado en una pit bike o he movido el sidecar BMW con mi hija a bordo". Y añade riendo: "Si soy un completo perdedor en Hockenheim, al menos tengo una excusa".

Llegó la hija

Noticias gratificantes en casa de Sandro Cortese: Su compañera Alina dio a luz a la pequeña Carlotta Caterina (3080 gramos, 52 cm) después del GP de Misano. "La pequeña princesa esperó a que yo estuviera en casa y nació el miércoles por la noche", dijo Sandro Cortese a SPEEDWEEK.com. "Es la sensación más bonita que he tenido nunca. Simplemente indescriptible".



"Los dos estamos en la luna, es nuestro sueño hecho realidad", describe el siete veces ganador de un GP, que también se ocupa de los jóvenes de Yamaha como parte del IDM. "Llevamos seis años juntos y teníamos muchas ganas de tener descendencia. La fecha de nacimiento encajaba muy bien: antes de las últimas carreras del Campeonato del Mundo de Superbikes", añadió Sandro Cortese. "Es todo muy emocionante. Empezamos a montar la guardería y a prepararlo todo en abril. Es un momento increíblemente maravilloso. Estoy feliz de haber empezado ahora una pequeña familia con Alina".

Uno mismo es el hombre o la mujer

El Kawasaki Roadshow hace una parada en el IDM de Hockenheim. Aquí existe la oportunidad de probar varios modelos. La inscripción puede realizarse cómodamente en línea. Honda también ofrecerá varios modelos para probar en el IDM de Hockenheim. Haga clic aquí para inscribirse.

La transmisión

Todavía no hay imágenes en movimiento. El stream en directo sólo se emitirá a partir del sábado por la tarde. Si aún así quieres estar allí en directo, puedes unirte al cronometraje en directo de Bike-Promotion y ver qué tal funciona.

El tiempo

En Hockenheim, el sol no brillará por la mañana y permanecerá nublado con una temperatura de 14°C. Durante la hora del almuerzo el sol brillará entre nubes dispersas con una máxima de 19°C. Por la tarde no habrá nubes en Hockenheim y la temperatura oscilará entre los 15 y los 17°C. Por la noche, predominan las nubes densas, pero permanece seco y la temperatura desciende hasta los 12°C. Se esperan rachas de viento de entre 11 y 36 km/h. Se esperan hasta 7 horas de sol. Amanecerá a las 07:14 y anochecerá a las 19:20. (Fuente: Weather.com).

El horario para el viernes, 22.09.2023

09.00 a 09.20 FP1 ProSTK 1000

09.25 a 09.45 FP1 Twin Cup

09.55 a 10.25 hrs FP1 NTC

10.30 a 10.55 h FP1 IDM Superbike

11.05 a 11.30 h FP1 IDM SSP 300

11.40 a 12.10 h FP1 IDM Supersport

12.15 a 12.35 h FP2 ProSTK 1000

13.10 - 13.30 h FP2 Twin Cup

13.35 a 14.05 h FP2 NTC

14.15 a 14.40 h FP2 IDM Superbike

14.45 a 15.10 h FP2 IDM SSP 300

15.20 a 15.50 h FP2 IDM Supersport

15.55 a 16.15 Q1 ProSTK 1000

16.25 a 16.45 Q1 Twin Cup

16.50 a 17.20 h FP3 NTC

17.25 a 18.05 hrs FP3 IDM Superbike