IDM Hockenheim : le calendrier du vendredi

L'un ou l'autre pilote s'est déjà rendu sur le circuit d'Hockenheim pour des essais. Pour eux et pour tous les autres, il reste le vendredi pour se préparer aux derniers kilomètres de course de l'année.

Wahr de retour

Il y a dix ans, Kevin Wahr a remporté le titre dans la catégorie Supersport. Il a disputé sa dernière saison complète en 2018. Depuis deux ans, le Souabe, aujourd'hui âgé de 34 ans, s'est fait discret. Jusqu'à maintenant. Car lors de la finale de l'IDM, du 22 au 24 septembre 2023 à Hockenheim, il veut encore une fois savoir ce qu'il en est. Wahr s'est inscrit avec Triumph Emsland. Le magasin de motos d'Emsbüren a mis en place une équipe pour l'occasion et a loué un box dans lequel tout tournera autour de Wahr et de la Street Triple RS. Un petit test a été effectué au préalable. "La moto me manque, je n'arrive pas à me lâcher complètement", avoue Kevin Wahr sur idm.de. Même si les priorités ont changé depuis longtemps. Le travail et la famille sont au premier plan. Avec sa femme Sonja, il a entre-temps deux enfants. Marlene a trois ans et Karl vient d'avoir onze mois. "J'ai participé à ma dernière course en 2021 à Hockenheim", explique Wahr. "Depuis, je n'ai fait que m'asseoir sur un pitbike ou déplacer la BMW side-car avec ma fille à bord". Il ajoute en riant : "Si je suis complètement looser à Hockenheim, j'aurai au moins une excuse".

Fille arrivée

Des nouvelles réjouissantes viennent de la maison de Sandro Cortese : Alina, sa compagne, a donné naissance à la petite Carlotta Caterina (3080 grammes, 52 cm) après le GP de Misano. "La petite princesse a attendu que je sois à la maison pour venir au monde mercredi soir", a rapporté Sandro Cortese lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "C'est le plus beau sentiment que j'ai jamais eu. Tout simplement indescriptible".



"Nous sommes tous les deux aux anges, c'est notre rêve absolu", a décrit le septuple vainqueur de GP, qui s'occupe également de la relève Yamaha dans le cadre de l'IDM. "Cela fait maintenant six ans que nous sommes ensemble et nous voulions absolument une descendance. La date de naissance correspondait très bien - avant les dernières courses du championnat du monde de Superbike", a ajouté Sandro Cortese. "Tout cela est très excitant. Nous avons commencé à aménager la chambre du bébé et à tout préparer dès le mois d'avril. C'est une période incroyablement agréable. Je suis heureux d'avoir maintenant fondé une petite famille avec Alina".

C'est à l'homme ou à la femme de décider

Le Roadshow Kawasaki s'arrête à l'IDM d'Hockenheim. C'est l'occasion d'essayer différents modèles. L'inscription peut se faire très facilement en ligne. Honda proposera également différents modèles à tester lors de l'IDM à Hockenheim. Pour s 'inscrire, c'est par ici.

Le streaming

Il n'y a pas encore d'images animées à voir. Le streaming en direct ne sera diffusé qu'à partir du samedi après-midi. Ceux qui souhaitent tout de même y assister en direct peuvent se connecter au live-timing du chronométrage de Bike-Promotion et voir ce qui se passe.

La météo

A Hockenheim, le soleil ne parvient pas à s'imposer le matin et le temps reste couvert avec une température de 14°C. Dans le courant de la mi-journée, le soleil se montrera entre quelques nuages et les températures maximales seront de 19°C. En soirée, il n'y aura pas de nuages à Hockenheim et les températures seront comprises entre 15 et 17°C. Dans la nuit, la nébulosité prédomine mais le temps reste sec et la température descend à 12°C. Des rafales entre 11 et 36 km/h sont à prévoir. On attend jusqu'à 7 heures d'ensoleillement. Lever du soleil à 07h14, coucher du soleil à 19h20. (source : Wetter.com).

L'horaire du vendredi 22.09.2023

09.00 à 09.20 heures FP1 ProSTK 1000

09.25 à 09.45 FP1 Twin Cup

09.55 à 10.25 heures FP1 NTC

10.30 à 10.55 heures FP1 IDM Superbike

11.05 à 11.30 heures FP1 IDM SSP 300

11.40 à 12.10 heures FP1 IDM Supersport

12.15 à 12.35 heures FP2 ProSTK 1000

13.10 à 13.30 heures FP2 Twin Cup

13.35 à 14.05 heures FP2 NTC

14.15 à 14.40 heures FP2 IDM Superbike

14.45 à 15.10 heures FP2 IDM SSP 300

15.20 à 15.50 heures FP2 IDM Supersport

15.55 à 16.15 heures Q1 ProSTK 1000

16.25 à 16.45 heures Q1 Twin Cup

16.50 à 17.20 heures FP3 NTC

17.25 à 18.05 heures FP3 IDM Superbike