IDM Hockenheim: il programma di venerdì

Per l'ultima volta, i piloti IDM e i partecipanti alle gare di cornice si incontrano per distribuire i punti rimanenti dell'anno. Almeno per venerdì è previsto un clima amichevole per le gare.

Uno o l'altro pilota è già uscito per i test drive all'Hockenheimring. Per loro e per tutti gli altri, venerdì resta da preparare gli ultimi chilometri di gara dell'anno.

Wahr di nuovo in gara

Dieci anni fa, Kevin Wahr vinse il titolo nella classe Supersport. Nel 2018 ha disputato la sua ultima stagione completa. Da due anni non si parlava più del 34enne svevo. Fino ad ora. Perché alla finale dell'IDM, dal 22 al 24 settembre 2023 a Hockenheim, vuole sapere ancora una volta cosa sta succedendo. Wahr ha firmato con Triumph Emsland. Il negozio di moto di Emsbüren ha allestito un equipaggio per l'evento e ha affittato un box dove tutto ruoterà intorno a Wahr e alla Street Triple RS. Prima c'è stato un breve test. "Mi manca guidare le moto, non riesco a staccarmene", confessa Kevin Wahr a idm.de. Anche se da tempo le priorità sono state stabilite in modo diverso. Il lavoro e la famiglia sono in primo piano. Ora ha due figli con la moglie Sonja. Marlene ha tre anni e Karl solo undici mesi. "L'ultima gara che ho guidato è stata a Hockenheim nel 2021", racconta Wahr. "Da allora mi sono seduto solo su una pit bike o ho spostato il sidecar BMW con mia figlia a bordo". Aggiunge con una risata: "Se a Hockenheim sarò un completo perdente, almeno avrò una scusa".

È arrivata la figlia

Notizie liete da casa Sandro Cortese: La compagna Alina ha dato alla luce la piccola Carlotta Caterina (3080 grammi, 52 cm) dopo il GP di Misano. "La piccola principessa ha aspettato che fossi a casa ed è nata mercoledì sera", ha detto Sandro Cortese a SPEEDWEEK.com. "È la sensazione più bella che abbia mai provato. Semplicemente indescrivibile".



"Siamo entrambi al settimo cielo, è il nostro sogno che si realizza", ha descritto il sette volte vincitore di un GP, che si occupa anche dei giovani Yamaha nell'ambito dell'IDM. "Stiamo insieme da sei anni e volevamo davvero avere una prole. La data di nascita era perfetta, prima delle ultime gare del Campionato Mondiale Superbike", ha aggiunto Sandro Cortese. "È tutto molto emozionante. Abbiamo iniziato ad allestire la nursery e a preparare tutto ad aprile. È un momento incredibilmente bello. Sono felice di aver creato una piccola famiglia con Alina".

Self è l'uomo o la donna

Il Roadshow Kawasaki fa tappa all'IDM di Hockenheim. Qui c'è l'opportunità di provare vari modelli. La registrazione può essere effettuata comodamente online. Anche Honda offrirà diversi modelli da provare all'IDM di Hockenheim. Fare clic qui per registrarsi.

Il flusso

Non ci sono ancora immagini in movimento da vedere. La diretta streaming sarà trasmessa solo a partire da sabato pomeriggio. Se volete comunque essere presenti dal vivo, potete unirvi al live timing di Bike-Promotion e vedere cosa succede.

Il tempo

Ad Hockenheim il sole non splenderà al mattino e rimarrà coperto con una temperatura di 14°C. All'ora di pranzo il sole splenderà tra nuvole sparse, con una massima di 19°C. La sera a Hockenheim non ci sono nuvole e la temperatura oscilla tra i 15 e i 17°C. La notte prevale una fitta nuvolosità, ma rimane asciutta e la temperatura scende a 12°C. Sono previste raffiche tra gli 11 e i 36 km/h. Sono previste fino a 7 ore di sole. Alba 07:14, tramonto 19:20. (Fonte: Weather.com).

Il programma per venerdì 22.09.2023

Dalle 09.00 alle 09.20 FP1 ProSTK 1000

Dalle 09.25 alle 09.45 FP1 Twin Cup

Dalle 09.55 alle 10.25 FP1 NTC

Dalle 10.30 alle 10.55 FP1 IDM Superbike

Dalle 11.05 alle 11.30 FP1 IDM SSP 300

Ore 11.40-12.10 FP1 IDM Supersport

Ore 12.15-12.35 FP2 ProSTK 1000

13.10 - 13.30 FP2 Twin Cup

Dalle 13.35 alle 14.05 FP2 NTC

Ore 14.15-14.40 FP2 IDM Superbike

Ore 14.45-15.10 FP2 IDM SSP 300

15.20-15.50 FP2 IDM Supersport

Dalle 15.55 alle 16.15 Q1 ProSTK 1000

16.25 - 16.45 Q1 Twin Cup

16.50 - 17.20 ore FP3 NTC

17.25-18.05 FP3 IDM Superbike