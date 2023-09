IDM Hockenheim: O calendário de sexta-feira

Um ou outro piloto já fez testes de condução em Hockenheimring. Para eles e para todos os outros, resta a sexta-feira para se prepararem para os últimos quilómetros de corrida do ano.

Wahr de novo

Há dez anos, Kevin Wahr conquistou o título na classe Supersport. Em 2018, disputou a sua última época completa e, durante dois anos, o suábio de 34 anos esteve calmo. Até agora. Porque na final do IDM, de 22 a 24 de setembro de 2023, em Hockenheim, ele quer saber o que se passa de novo. Wahr assinou contrato com a Triumph Emsland. A loja de motos de Emsbüren criou uma equipa para o evento e alugou uma box onde tudo vai girar em torno de Wahr e da Street Triple RS. Houve um pequeno teste prévio. "Tenho saudades de andar de mota, não consigo largar", confessa Kevin Wahr ao idm.de. Embora as prioridades tenham sido definidas de forma diferente há muito tempo. O trabalho e a família estão em primeiro plano. Atualmente, tem dois filhos com a sua mulher Sonja. Marlene tem três anos e Karl apenas onze meses. "A última corrida em que conduzi foi em Hockenheim, em 2021", diz Wahr. "Desde então, só me sentei numa pit bike ou movi o sidecar BMW com a minha filha a bordo". E acrescenta com uma gargalhada: "Se eu for um completo falhado em Hockenheim, pelo menos tenho uma desculpa".

A filha chegou

Notícias gratificantes vindas da casa de Sandro Cortese: A companheira Alina deu à luz a pequena Carlotta Caterina (3080 gramas, 52 cm) após o GP de Misano. "A pequena princesa esperou que eu estivesse em casa e nasceu na quarta-feira à noite", disse Sandro Cortese à SPEEDWEEK.com. "É a sensação mais bonita que já tive. Simplesmente indescritível".



"Estamos ambos na lua, é o nosso sonho tornado realidade", descreveu o sete vezes vencedor de GP, que também cuida dos jovens da Yamaha como parte do IDM. "Estamos juntos há seis anos e queríamos muito ter um filho. A data de nascimento encaixou muito bem - antes das últimas corridas do Campeonato do Mundo de Superbike," acrescentou Sandro Cortese. "É tudo muito emocionante. Começámos a montar o berçário e a preparar tudo em abril. Esta é uma altura incrivelmente maravilhosa. Estou feliz por ter começado uma pequena família com a Alina."

Self é o homem ou a mulher

O Kawasaki Roadshow está a fazer uma paragem no IDM em Hockenheim. Aqui há a oportunidade de testar vários modelos. O registo pode ser feito convenientemente online. A Honda também vai oferecer vários modelos para teste no IDM em Hockenheim. Clique aqui para se registar.

A transmissão

Ainda não há imagens em movimento para ver. A transmissão em direto só será feita a partir de sábado à tarde. Se ainda quiser estar presente em direto, pode juntar-se ao live timing da Bike-Promotion e ver o que funciona.

O tempo

Em Hockenheim, o sol não brilhará durante a manhã e o tempo permanecerá nublado com uma temperatura de 14°C. Durante a hora de almoço, o sol brilhará entre nuvens dispersas com uma temperatura máxima de 19°C. Ao fim da tarde, não há nuvens em Hockenheim e a temperatura varia entre 15 e 17°C. À noite, prevalecem as nuvens densas, mas o tempo permanece seco e a temperatura desce para 12°C. São de esperar rajadas de vento entre 11 e 36 km/h. São esperadas até 7 horas de sol. Nascer do sol às 07:14, pôr do sol às 19:20. (Fonte: Weather.com).

O programa para sexta-feira, 22.09.2023

09.00 às 09.20 FP1 ProSTK 1000

09.25 às 09.45 FP1 Taça Gémeos

09.55 às 10.25 horas FP1 NTC

10.30 às 10.55 horas FP1 IDM Superbike

11.05 às 11.30 horas FP1 IDM SSP 300

11h40 às 12h10 FP1 IDM Supersport

12h15 às 12h35 FP2 ProSTK 1000

13.10 às 13.30 FP2 Taça Twin

13.35 às 14.05 FP2 NTC

14.15 às 14.40 FP2 IDM Superbike

14h45 às 15h10 FP2 IDM SSP 300

15h20 às 15h50 FP2 IDM Supersport

15:55 às 16:15 Q1 ProSTK 1000

16.25 às 16.45 Q1 Taça Twin

16.50 às 17.20 h FP3 NTC

17.25 às 18.05 horas FP3 IDM Superbike