L'initiative citoyenne pro Hockenheimring est active

Le sport automobile ne plaît pas à tout le monde. L'initiative "Ma ville de course" vise à informer activement sur le sport automobile en général et sur le circuit de Hockenheim en particulier. Une réunion du conseil municipal est prévue.

"Notre mouvement s'engage passionnément pour le Hockenheimring et s'adresse à tous les citoyens et supporters de ce lieu de compétition légendaire", écrivent les responsables de l'initiative citoyenne sur leur site Internet. "Notre objectif est de protéger et de promouvoir le circuit de Hockenheim et de le conserver en tant qu'élément important de notre communauté. Nous nous engageons pour la diversité du sport automobile, des courses captivantes aux entraînements des pilotes et aux journées d'essai, et nous nous opposons fermement à une réduction de ces manifestations. Le circuit de Hockenheim doit rester un lieu où le sport automobile peut être vécu dans toute sa diversité".

"Parallèlement, nous travaillons", poursuit le communiqué, "à faire mieux accepter le sport automobile et ses adeptes passionnés dans la politique et la société. Nous voulons que l'enthousiasme pour ce sport rencontre une large approbation et compréhension, et nous nous engageons pour une communauté inclusive et diversifiée. Le circuit de Hockenheim joue un rôle important dans notre région, non seulement sur le plan sportif, mais aussi sur le plan économique. Nous souhaitons continuer à mettre en avant son potentiel en tant que facteur économique positif et faire prendre conscience de son rôle important. En fournissant des explications et des informations complètes sur le sport automobile, nous souhaitons contribuer à ce que les personnes intéressées comprennent mieux l'organisation et la structure de ce sport fascinant. Notre souci est de partager la passion du sport automobile et de transmettre les valeurs qu'il incarne".

"Nous vous invitons à rejoindre notre mouvement et à soutenir ensemble le Hockenheimring et le sport automobile dans notre région", font savoir les opérateurs. "Ensemble, nous pouvons nous assurer que le Hockenheimring reste un lieu qui renforce notre identité et maintient en vie notre passion pour le sport automobile".

"Le Hockenheimring n'est pas seulement un site sportif, mais aussi un élément significatif de notre identité en tant que citoyens de Hockenheim", expliquent les personnes engagées dans l'association. "En même temps, il fonctionne comme moteur de notre économie dans la région. Il crée des emplois et offre aux entreprises environnantes un avantage précieux par rapport aux régions dépourvues d'un tel circuit. Le nom de Hockenheim attire les entreprises et confère une valeur énorme à notre site. Le circuit de Hockenheim et le sport automobile sont notre passion. Que ce soit en tant que pilote de course ou en tant que fan. Nous nous engageons pour la préservation du circuit d'Hockenheim afin de préserver notre liberté de choisir ce qui nous fait plaisir. Cela se fait dans le respect de l'égalité de tous les êtres humains sur cette magnifique planète. Soyons unis pour le Hockenheimring, partageons notre amour du sport automobile et assurons-nous que nos voix et notre passion soient entendues".

"Le 27 septembre 2023 à 18h00, réunion du conseil municipal à la mairie de Hockenheim", invitent les créateurs de "Ma ville de course". "Votre voix pour le Hockenheimring. C'est l'occasion pour vous de défendre le Hockenheimring et le sport automobile et de vous prononcer contre une réduction des courses, des entraînements de sécurité, des concerts et de toutes les autres manifestations".