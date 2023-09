Iniziativa dei cittadini a favore dell'Hockenheimring attiva

Non tutti amano gli sport motoristici. L'iniziativa "Meine Rennstadt" (La mia città da corsa) mira ora a sensibilizzare attivamente l'opinione pubblica sul motorsport in generale e sull'Hockenheimring in particolare. Prossima riunione del consiglio comunale.

"Il nostro movimento si impegna con passione per l'Hockenheimring e si rivolge a tutti i cittadini e ai sostenitori di questo leggendario impianto", scrivono i leader dell'iniziativa popolare sul loro sito web. "Il nostro obiettivo è proteggere, promuovere e conservare l'Hockenheimring come parte importante della nostra comunità. Siamo impegnati nella diversità degli sport motoristici, dalle gare emozionanti agli allenamenti dei piloti e alle giornate di prova, e ci opponiamo fermamente a una riduzione di questi eventi. L'Hockenheimring deve rimanere un luogo dove il motorsport può essere vissuto in tutta la sua diversità".

"Allo stesso tempo", prosegue, "stiamo lavorando per aumentare l'accettazione del motorsport e dei suoi appassionati sostenitori nella politica e nella società. Vogliamo che l'entusiasmo per questo sport incontri un'ampia approvazione e comprensione, e ci impegniamo per una comunità inclusiva e diversificata". L'Hockenheimring svolge un ruolo importante nella nostra regione non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. Vogliamo evidenziare ulteriormente il suo potenziale come fattore economico positivo e aumentare la consapevolezza del suo ruolo importante. Fornendo una formazione e informazioni complete sul motorsport, vogliamo aiutare gli interessati a comprendere meglio l'organizzazione e la struttura di questo affascinante sport. La nostra missione è condividere la passione per il motorsport e trasmettere i valori che esso incarna".

"Vi invitiamo cordialmente a unirvi al nostro movimento e a sostenere insieme l'Hockenheimring e il motorsport nella nostra regione", fanno sapere gli operatori. "Insieme possiamo garantire che l'Hockenheimring rimanga un luogo che rafforza la nostra identità e mantiene viva la nostra passione per il motorsport".

"L'Hockenheimring non è solo un impianto sportivo, ma anche una parte significativa della nostra identità di cittadini di Hockenheim", spiegano gli operatori dell'associazione. "Allo stesso tempo, funge da motore per l'economia della regione. Crea posti di lavoro e offre alle aziende circostanti un vantaggio prezioso rispetto alle regioni che non hanno un circuito di questo tipo. Il nome Hockenheim attira le aziende e aggiunge un enorme valore alla nostra località. L'Hockenheimring e gli sport motoristici sono la nostra passione. Sia come piloti che come tifosi. Ci impegniamo a mantenere l'Hockenheimring per preservare la nostra libertà di scegliere ciò che ci piace. Questo è in linea con l'uguaglianza di tutte le persone su questo grande pianeta. Siamo uniti per l'Hockenheimring, condividiamo il nostro amore per il motorsport e facciamo in modo che le nostre voci e la nostra passione vengano ascoltate".

"Il 27.09.2023 alle 18:00 riunione del consiglio comunale presso il municipio di Hockenheim", invitano i creatori di "Meine-Rennstadt". "Il vostro voto per l'Hockenheimring. È la vostra occasione per difendere l'Hockenheimring e gli sport motoristici e per farvi sentire contro la riduzione delle gare, degli allenamenti di sicurezza, dei concerti e di tutti gli altri eventi."