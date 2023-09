Iniciativa de cidadania ativa a favor de Hockenheimring

Nem toda a gente gosta de desportos motorizados. A iniciativa "Meine Rennstadt" (A minha cidade de corridas) pretende agora sensibilizar ativamente para os desportos motorizados em geral e para o Hockenheimring em particular. A reunião do conselho municipal está a chegar.

por Esther Babel - Automatic translation from German

"O nosso movimento está apaixonadamente empenhado no Hockenheimring e dirige-se a todos os cidadãos e apoiantes deste local lendário", escrevem os líderes da iniciativa de cidadania no seu sítio Web. "O nosso objetivo é proteger, promover e preservar o Hockenheimring como uma parte importante da nossa comunidade. Estamos empenhados na diversidade dos desportos motorizados, desde corridas emocionantes a treinos de pilotos e dias de testes, e opomo-nos firmemente a uma redução destes eventos. O Hockenheimring deve continuar a ser um local onde o desporto automóvel pode ser vivido em toda a sua diversidade".

"Ao mesmo tempo", continua, "estamos a trabalhar para aumentar a aceitação do desporto automóvel e dos seus apaixonados apoiantes na política e na sociedade. Queremos que o entusiasmo por este desporto tenha uma ampla aprovação e compreensão e estamos empenhados numa comunidade inclusiva e diversificada. A pista de Hockenheim desempenha um papel importante na nossa região, não só em termos desportivos, mas também económicos. Queremos realçar ainda mais o seu potencial como fator económico positivo e aumentar a sensibilização para o seu importante papel. Através de uma formação e informação abrangentes sobre o desporto automóvel, queremos ajudar os interessados a compreender melhor a organização e a estrutura deste desporto fascinante. A nossa missão é partilhar a paixão pelo desporto automóvel e transmitir os valores que ele incorpora."

"Convidamo-lo cordialmente a juntar-se ao nosso movimento e, em conjunto, apoiar o Hockenheimring e o desporto automóvel na nossa região", fazem saber os operadores. "Juntos, podemos garantir que o Hockenheimring continua a ser um local que reforça a nossa identidade e mantém viva a nossa paixão pelo desporto automóvel".

"O Hockenheimring não é apenas um local desportivo, mas também uma parte significativa da nossa identidade como cidadãos de Hockenheim", explicam os envolvidos na associação. "Ao mesmo tempo, funciona como um motor para a nossa economia na região. Cria postos de trabalho e oferece às empresas circundantes uma vantagem valiosa em relação às regiões que não dispõem de uma pista de corridas deste tipo. O nome Hockenheim atrai empresas e acrescenta um enorme valor à nossa localização. O Hockenheimring e os desportos motorizados são a nossa paixão. Quer seja como piloto de corridas ou como adepto. Comprometemo-nos a manter o Hockenheimring, a fim de preservar a nossa liberdade de escolher o que nos agrada. Isto está de acordo com a igualdade de todas as pessoas neste grande planeta. Vamos defender Hockenheimring, partilhar o nosso amor pelo desporto automóvel e fazer com que a nossa voz e a nossa paixão sejam ouvidas".

"Em 27.09.2023, às 18:00, reunião do conselho local na Câmara Municipal de Hockenheim", convidam os criadores de "Meine-Rennstadt". "O vosso voto para o Hockenheimring. É a vossa oportunidade de defenderem o Hockenheimring e o desporto automóvel e de se manifestarem contra a redução dos eventos de corrida, das formações de segurança, dos concertos e de todos os outros eventos."