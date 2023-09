ProSuperstock 1000 : va-t-on réussir à défendre son titre ?

"Finale à Hockenheim", annonce Philipp Gengelbach, qui a remporté le titre en Pro Superstock 1000 l'année dernière. "Une saison fantastique jusqu'à présent se termine traditionnellement ce week-end à Hockenheim. Les deux dernières courses du Pro Superstock 1000 sont à disputer, allons-nous pouvoir défendre notre titre ? Dans le peloton de tête, je suis actuellement en deuxième position et nous voulons absolument la ramener à la maison. Venez au Hockenheimring le week-end du 22-24.09.23, réjouissez-vous de nombreux combats passionnants et espérons que nous fêterons ensemble la fin d'une saison couronnée de succès. Vous nous trouverez au box 44".

Kevin Orgis, apparu pour la première fois dans la série en 2023, a quant à lui de meilleures chances de remporter le titre. Orgis a 31 points de plus que Gengelbach. Il a aussi de la compagnie avec Johan Flammann, qui a 135 points à son actif, comme Gengelbach. Derrière, on trouve Marc Buchner, Moritz Jenkner, Matthias Betz et Dominik Blersch. Felix Klinck est en huitième position. Pour l'homme de Ketsch, il s'agit de sa course à domicile.

Jusqu'à présent, le pilote Kawasaki de 27 ans s'est classé dans les points lors des huit courses et est l'heureux propriétaire de 58 points. Ses meilleurs résultats de la saison ont été deux sixièmes places à Most, en République tchèque, et lors de la dernière édition sur le circuit de Grand Prix d'Assen, aux Pays-Bas. Felix Klinck court également cette saison pour l'équipe NKmotors de Niklas Pfeiffer. C'est avec l'équipe NKmotors qu'il a fêté ses plus grands succès jusqu'à présent, avec les titres de vice-champion en 2020 et 2021 en Twin Cup.

"Pour finir, j'aimerais me classer dans le top 5 lors de ma course à domicile à Hockenheim", explique Klinck. "Cette année, la grille de départ est très bien garnie et très disputée. Nous sommes très satisfaits de la moto de course Kawasaki ZX10RR. L'important pour les deux courses finales est d'obtenir une bonne place sur la grille de départ. Lors de la dernière course à Assen, j'ai terminé quatrième aux essais et j'ai pris le départ des courses en deuxième ligne. Devant mes fans, ma famille et mes sponsors, je veux faire deux belles courses".