ProSuperstock 1000: riuscirà la difesa del titolo?

Philipp Gengelbach vuole difendere il suo titolo. Ma Kevin Orgis, in quanto leader della classifica, ha le carte migliori in termini di vittoria assoluta. Anche Johann Flammann è in piena lotta per il titolo.

"Finale a Hockenheim", annuncia Philipp Gengelbach, che lo scorso anno ha vinto il titolo Pro Superstock 1000. "Una grande stagione finora si conclude tradizionalmente a Hockenheim questo fine settimana. Si disputeranno le ultime due gare della Pro Superstock 1000: riusciremo a difendere il titolo? Attualmente sono al secondo posto in un gruppo di piloti molto forte e vogliamo assolutamente portarlo a casa. Venite all'Hockenheimring nel weekend del 22-24.09.23, aspettatevi molte battaglie emozionanti e speriamo di festeggiare insieme la fine di una stagione di successo. Ci troverete al box 44".

Nel frattempo, Kevin Orgis, che è apparso per la prima volta nella serie nel 2023, ha maggiori possibilità di vincere il titolo. Orgis ha ben 31 punti in più di Gengelbach. Inoltre, ha una veloce compagnia in Johan Flammann, che, come Gengelbach, ha 135 punti a suo nome. Dietro di lui ci sono Marc Buchner, Moritz Jenkner, Matthias Betz e Dominik Blersch. Felix Klinck è all'ottavo posto. Per l'uomo di Ketsch questa è la gara di casa.

Il 27enne pilota della Kawasaki è andato a punti in tutte le otto gare disputate finora ed è orgoglioso di avere 58 punti. I suoi migliori risultati della stagione sono stati due sesti posti a Most/Repubblica Ceca e nell'ultimo evento sul circuito del Gran Premio di Assen, nei Paesi Bassi. In questa stagione Felix Klinck gareggia anche per il team NKmotors di Niklas Pfeiffer. Con il team NKmotors ha festeggiato i suoi più grandi successi finora con i titoli di secondo classificato nel 2020 e 2021 nella Twin Cup.

"Per finire, voglio arrivare tra i primi 5 nella mia gara di casa a Hockenheim", spiega Klinck. "Quest'anno la griglia di partenza è molto ben assortita e ferocemente competitiva. Siamo molto soddisfatti della Kawasaki ZX10RR. Una buona posizione di partenza è importante per le due gare finali, all'ultima gara di Assen ero quarto nelle prove e ho iniziato le gare dalla seconda fila della griglia. Davanti ai miei tifosi, alla mia famiglia e ai miei sponsor voglio fare due belle gare".