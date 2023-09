ProSuperstock 1000: A defesa do título será bem sucedida?

Philipp Gengelbach quer defender o seu título. Mas Kevin Orgis, como líder da classificação, tem as melhores cartas em termos de vitória geral. Johann Flammann também está no meio da luta pelo título.

"Final em Hockenheim", anuncia Philipp Gengelbach, que conquistou o título Pro Superstock 1000 no ano passado. "Uma grande época até agora chega tradicionalmente ao fim em Hockenheim este fim de semana. As duas últimas corridas da Pro Superstock 1000 vão ser disputadas, será que vamos conseguir defender o título? Estou atualmente em segundo lugar no forte pelotão de pilotos e queremos definitivamente trazer o título para casa. Venham a Hockenheimring no fim de semana de 22-24.09.23, esperem por muitas lutas emocionantes e espero que possamos celebrar juntos o final de uma época de sucesso. Encontram-nos na box 44".

Entretanto, Kevin Orgis, que participou pela primeira vez na série em 2023, tem mais hipóteses de conquistar o título. Orgis tem uns impressionantes 31 pontos a mais do que Gengelbach. Ele também tem a companhia rápida de Johan Flammann, que, como Gengelbach, tem 135 pontos em seu nome. Atrás dele estão Marc Buchner, Moritz Jenkner, Matthias Betz e Dominik Blersch. Felix Klinck está em oitavo lugar. Para o homem de Ketsch, esta é a sua corrida em casa.

O piloto de 27 anos da Kawasaki terminou nos pontos em todas as oito corridas até agora e é o orgulhoso proprietário de 58 pontos. Os seus melhores resultados da época foram dois sextos lugares em Most/República Checa e no último evento no circuito do Grande Prémio em Assen, na Holanda. Felix Klinck também compete esta época pela equipa NKmotors de Niklas Pfeiffer. Com a equipa NKmotors, ele celebrou os seus maiores sucessos até agora com os títulos de vice-campeão em 2020 e 2021 na Twin Cup.

"Para terminar, quero terminar entre os 5 primeiros na minha corrida em casa em Hockenheim", explica Klinck. "Este ano, a grelha está muito bem composta e é muito competitiva. Estamos muito satisfeitos com a moto de corrida Kawasaki ZX10RR. Uma boa posição de partida é importante para as duas corridas finais, na última corrida em Assen fui quarto nos treinos e comecei as corridas a partir da segunda linha da grelha. Perante os meus fãs, a minha família e os meus patrocinadores, quero fazer duas boas corridas."