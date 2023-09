IDM News : offre de titre, WorldSBK et un fou

Les champions ne sont pas seulement recherchés dans l'IDM Superbike et l'IDM Supersport. Dans les catégories cadres également, il y a encore beaucoup d'ardeur. Ducati mise sur la variante de série et un invité passionnant dans le podcast. De bonnes chances pour une visite du championnat du monde en 2024.

Vice-titre en jeu

Dans la catégorie des jeunes pilotes IDM Supersport 300, le titre est déjà attribué. Le nouveau champion s'appelle Inigo Iglesias (Kawasaki) et vient d'Espagne. Les places suivantes seront partagées entre Walid Khan, Dustin Schneider et Philipp Tonn. Tous trois roulent dans l'équipe Freudenberg-KTM-Paligo Racing. Leurs collègues Lennox Lehmann et Dirk Geiger ne seront pas au départ à Hockenheim, car le championnat du monde Supersport 300, auquel ils participent, se déroule en même temps à Aragon. (Source : idm.de)

Titre Twin Cup encore ouvert

Après le jubilé des 100 ans du Schleizer Dreieck, le 60e anniversaire du Frohburger Dreieck a suivi. "Après que 2022 ait été une phrase avec un X, cela ne pouvait que s'améliorer", explique Justin Hänse, champion de l'année dernière, après son escapade à Frohburg. "J'ai pu y décrocher ma quatrième pole position de l'année et ma dixième pole consécutive des deux dernières années. La course 1, qui s'est déroulée samedi après-midi, a démarré de manière un peu chaotique, car je devais encore installer un nouvel embrayage vendredi. Après être sorti du premier virage en P2, j'ai pu prendre une bonne avance de 1,3 seconde dès le premier tour. Après dix tours, j'ai franchi la ligne d'arrivée en tête avec six secondes d'avance. Après un très bon départ dans la course 2, j'ai dû me battre légèrement avec Felix Kauertz dans les premiers tours, mais j'ai réussi à m'imposer et à faire une course serrée avec peu d'avance sur le deuxième qui changeait à chaque fois. Après avoir vu que j'avais 0,4 tour d'avance à trois tours de la fin, j'ai accéléré dans les derniers tours et j'ai pu remporter la course 2 avec une bonne avance. 50 points pour le compte et 30 points d'avance au championnat. Le suspense reste entier cette semaine lors de la dernière course à Hockenheim".

Plus fou dans le podcast IDM

Un poco loco - il serait un peu fou, ce Felix Klinck. C'est en tout cas ce qu'un compagnon de longue date dit d'"El Klincko", qui dispute cette année sa deuxième saison en Pro Superstock 1000 sur Kawasaki. Pourtant, en dehors de la piste de course, le sympathique badois a un parcours plutôt terre à terre. Après avoir suivi des études secondaires classiques, il a fait des études d'ingénieur et sa thèse de master portait sur les énergies renouvelables. Dans cet épisode de "Slicks and Sunglasses", on apprend quelles leçons le jeune homme de 27 ans a tirées de deux décennies de course sur deux et quatre roues, pourquoi il renonce aux courses sur route malgré une équipe ayant l'expérience de l'île de Man et pourquoi il prendrait en tout cas le départ de courses de pelleteuses.

Ducati avec un distributeur de série

Après avoir quitté volontairement BMW, Marc Moser est de nouveau présent en tant que pilote invité avec Ducati lors de la finale d'Hockenheim. "Il s'agit d'une moto de stocksport avec les spécifications de stock correspondantes", explique son père Matthias Moser sur idm.de. "La même moto est également utilisée dans le championnat italien. Avec une différence. Nous roulons avec un calculateur de série, alors que les Italiens doivent utiliser un calculateur unitaire, le même pour chaque moto. Ducati n'est pas content de ce calculateur unique. On nous a dit que le calculateur de série fonctionnait beaucoup mieux avec la moto".

Visite du championnat du monde

Si l'équipe de Michael Galinski et Jürgen Röder s'en tient à sa tradition de participer à nouveau à une course de l'IDM Superbike en 2024, en plus du Championnat du monde Superbike, les fans pourront à nouveau se réjouir de la présence de deux pilotes de haut niveau. Alors que l'Américain Garrett Gerloff, qui a remporté les deux courses IDM au Red Bull Ring en 2023, a prolongé son contrat au sein de l'équipe Bonovo action du championnat du monde, Scott Redding rejoint l'équipe.