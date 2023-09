Notizie IDM: offerta di titolo, WorldSBK e un pazzo

Non si cercano campioni solo nella IDM Superbike e IDM Supersport. Anche nelle classi di telaio c'è ancora molta carne al fuoco. Ducati si concentra sulla variante di serie e su un ospite entusiasmante nel podcast. Buone possibilità di visitare il Campionato del Mondo nel 2024.

Titolo di secondo classificato in palio

Nella classe junior IDM Supersport 300 il titolo è già stato assegnato. Il nuovo campione si chiama Inigo Iglesias (Kawasaki) e viene dalla Spagna. Walid Khan, Dustin Schneider e Philipp Tonn decideranno i prossimi posti tra di loro. Tutti e tre corrono per il Freudenberg-KTM-Paligo Racing Team. I loro colleghi Lennox Lehmann e Dirk Geiger non saranno al via a Hockenheim perché il Campionato mondiale Supersport 300, in cui gareggiano, si svolge contemporaneamente ad Aragon. (Fonte: idm.de)

Titolo Twin Cup ancora aperto

Il 100° anniversario dello Schleizer Dreieck è stato seguito dal 60° anniversario del Frohburger Dreieck. "Dopo che il 2022 è stato un set di X, non poteva che andare meglio", ha spiegato il campione dello scorso anno Justin Hänse dopo la sua uscita a Frohburg. "Sono riuscito a conquistare la mia quarta pole position di quest'anno e la decima pole consecutiva negli ultimi due anni". La gara 1 di sabato pomeriggio è iniziata in modo un po' difficile, perché venerdì dovevo ancora montare la frizione nuova. Dopo essere uscito dalla prima curva in P2, sono riuscito a prendere un buon vantaggio di 1,3 secondi dopo il primo giro. Dopo dieci giri ho visto la bandiera a scacchi in prima posizione con un vantaggio di sei secondi. Dopo un'ottima partenza in gara 2, ho dovuto lottare leggermente con Felix Kauertz nei primi giri, ma sono riuscito a prevalere e ho condotto una gara combattuta con un piccolo vantaggio sul secondo classificato. Dopo aver visto il vantaggio di 0,4 a tre giri dalla fine, mi sono staccato di nuovo negli ultimi giri e sono riuscito a vincere gara 2 con un buon vantaggio a mio favore. 50 punti per il conto e 30 punti di vantaggio in campionato. Rimane l'emozione dell'ultimo appuntamento di questa settimana a Hockenheim".

Pazzo nel podcast IDM

Un poco loco - un po' pazzo, questo Felix Klinck. Questo è sicuramente ciò che un compagno di lunga data dice di "El Klincko", che quest'anno sta disputando la sua seconda stagione nella Pro Superstock 1000 su Kawasaki. Tuttavia, il simpatico pilota di Baden ha avuto una carriera piuttosto semplice lontano dalla pista. Dopo aver frequentato un liceo classico, ha studiato ingegneria e ha scritto la sua tesi di laurea sulle energie rinnovabili. In questo episodio di"Slicks and Sunglasses", potrete scoprire quali lezioni ha imparato il ventisettenne da due decenni di corse su due e quattro ruote, perché rinuncia alle corse su strada nonostante abbia un team con esperienza all'Isola di Man e perché gareggerebbe sicuramente nelle gare di scavo.

Ducati con centralina di serie

Marc Moser è tornato come pilota ospite della Ducati alla finale di Hockenheim dopo il suo allontanamento volontario dalla BMW. "Si tratta di una moto sportiva di serie con le relative specifiche di serie", spiega il padre Matthias Moser a idm.de. "La stessa moto viene utilizzata anche nel campionato italiano. Con una differenza. Noi corriamo con una centralina di serie, mentre gli italiani devono usare una centralina unitaria, che è la stessa per ogni moto. La Ducati non è soddisfatta della centralina standard. Ci hanno detto che la centralina di serie funziona molto meglio con la moto".

Visita al campionato del mondo

Se il team guidato da Michael Galinski e Jürgen Röder si atterrà alla tradizione di disputare nuovamente una gara per l'IDM Superbike nel 2024, oltre alla partecipazione al campionato mondiale Superbike, i fan potranno nuovamente contare su due piloti di prim'ordine. Mentre l'americano Garrett Gerloff, che ha vinto le due gare IDM al Red Bull Ring nel 2023, ha prolungato il suo contratto con il team Bonovo action World Championship, Scott Redding si è unito alla squadra.