IDM News: Oferta de título, WorldSBK e um louco

Os campeões não estão apenas a ser procurados nas IDM Superbike e IDM Supersport. Também ainda há muito que fazer nas classes de estrutura. A Ducati concentra-se na variante da série e no convidado emocionante do podcast. Boas hipóteses de visitar o Campeonato do Mundo em 2024.

Título de vice-campeão em oferta

Na classe júnior IDM Supersport 300, o título já foi atribuído. O novo campeão chama-se Inigo Iglesias (Kawasaki) e vem de Espanha. Walid Khan, Dustin Schneider e Philipp Tonn vão decidir entre si os próximos lugares. Os três competem pela Freudenberg-KTM-Paligo Racing Team. Os seus colegas Lennox Lehmann e Dirk Geiger não vão estar na partida em Hockenheim porque o Campeonato do Mundo de Supersport 300, no qual competem, está a decorrer ao mesmo tempo em Aragão. (Fonte: idm.de)

Título da Taça das Gémeas ainda em aberto

O 100º aniversário do Schleizer Dreieck foi seguido pelo 60º aniversário do Frohburger Dreieck. "Depois de 2022 ter sido um conjunto de X's, só podia melhorar", explicou o campeão do ano passado, Justin Hänse, após a sua saída de Frohburg. "Consegui garantir a minha quarta pole position este ano e a décima pole consecutiva nos últimos dois anos. A corrida 1, no sábado à tarde, teve um início um pouco atribulado, pois ainda tinha de montar uma nova embraiagem na sexta-feira. Depois de sair da primeira curva em P2, consegui uma boa vantagem de 1,3 segundos após a 1ª volta. Após dez voltas, vi a bandeira axadrezada em primeiro lugar com uma vantagem de seis segundos. Depois de um bom arranque na corrida 2, tive de lutar ligeiramente com o Felix Kauertz nas primeiras voltas, mas consegui prevalecer e conduzi uma corrida renhida com uma pequena vantagem sobre o segundo classificado. Depois de ter visto a vantagem de 0,4 a três voltas do fim, afastei-me novamente nas últimas voltas e consegui vencer a corrida 2 com uma boa vantagem a meu favor. 50 pontos para a conta e 30 pontos de vantagem no campeonato. Esta semana, a última ronda em Hockenheim continua a ser emocionante".

Loucos no podcast IDM

Un poco loco - um pouco louco, este Felix Klinck. É definitivamente o que um companheiro de longa data diz sobre "El Klincko", que está a disputar a sua segunda temporada na Pro Superstock 1000 com a Kawasaki este ano. No entanto, o simpático piloto de Baden tem tido uma carreira bastante realista fora das pistas de corrida. Depois de frequentar uma escola clássica de gramática, estudou engenharia e escreveu a sua tese de mestrado sobre energias renováveis. Neste episódio de"Slicks and Sunglasses", pode descobrir quais as lições que o piloto de 27 anos aprendeu em duas décadas de corridas em duas e quatro rodas, por que razão renuncia às corridas de estrada apesar de ter uma equipa com experiência na Ilha de Man e por que razão competiria definitivamente em corridas de escavadoras.

Ducati com unidade de controlo de série

Marc Moser está de volta como piloto convidado da Ducati na final em Hockenheim, após a sua saída voluntária da BMW. "Esta é uma moto desportiva de stock com as especificações de stock associadas", explica o pai Matthias Moser ao idm.de. "A mesma moto também é utilizada no campeonato italiano. Com uma diferença. Nós corremos com uma ECU de stock, enquanto os italianos têm de usar uma ECU unitária, que é a mesma para todas as motos. A Ducati não está satisfeita com a ECU de série. Disseram-nos que a ECU de série funciona muito melhor com a moto."

Visita ao Campeonato do Mundo

Se a equipa liderada por Michael Galinski e Jürgen Röder mantiver a tradição de voltar a competir numa corrida para o IDM Superbike em 2024, para além da sua participação no Campeonato do Mundo de Superbike, os fãs podem esperar mais uma vez dois pilotos de topo. Enquanto o americano Garrett Gerloff, que venceu as duas corridas IDM no Red Bull Ring em 2023, prolongou o seu contrato com a equipa Bonovo action World Championship, Scott Redding juntou-se à equipa.