IDM Hockenheim : le calendrier du samedi

Samedi, le circuit d'Hockenheim sera en ébullition. Les qualifications seront l'occasion de se battre pour la meilleure position sur la grille de départ et l'après-midi, on pourra déjà assister aux premières courses, toutes retransmises en direct par streaming.

Les fans chercheront en vain les side-cars sur le circuit de Hockenheim. La finale de l'IDM Sidecar ne se déroulera qu'au début du mois d'octobre lors du festival Sidecar à la Motorsport Arena d'Oschersleben. En revanche, toutes les catégories solo de l'IDM seront au départ à Hockenheim, y compris les deux épreuves finales du championnat dans les catégories Supersport et Superbike.

La rétrospective

L'année dernière, lors de la finale de l'IDM, Florian Alt, alors sur une BMW de Wilbers, avait décroché la pole position avec un temps de 1.25,403 min. Markus Reiterberger avait pris la deuxième place de la première course avec un temps de 1.25,589 min. Dominik Vincon avait complété la première ligne de départ avec un tour de 1.26,730 min.

Un gros chiffre d'affaires

A Hockenheim, une initiative citoyenne s'est créée pour informer sur les sports mécaniques et pour maintenir le circuit en tant que lieu de manifestation. "Le fait est", dit l'un de leurs arguments, "que le circuit de Hockenheim a eu de nombreuses retombées économiques positives pour la région au fil des ans. Selon une étude de 2019, commandée par la ville de Hockenheim elle-même, le Hockenheimring génère chaque année environ 150 millions d'euros de retombées économiques pour la région. Cela inclut les revenus du tourisme, des nuitées d'hôtel et de la restauration".

Le flux

"Nous avons ici le set-up connu du livestream au départ", révèle le directeur de production Stephan Kraus de Radio Viktoria. "Animé et commenté par Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach et Danijel Peric. Tout le monde a bien sûr les yeux rivés sur le possible titre de Florian Alt. Les prévisions météo sont excellentes. C'est clair : je me réjouis de l'épreuve de force entre Iyla et Flo ! Deux types de pilotes qui ne peuvent pas être plus différents l'un de l'autre. Personnellement, j'aimerais que ce soit Florian Alt, et encore plus Jens Holzhauer, qui a fait un travail formidable après le titre avec Karl Muggeridge en 2008 ? Ou était-ce Bauer ? ... qui se retrouverait enfin au sommet". La diffusion débutera à 14h25. Les courses de la Northern Talent Cup, de l'IDM Supersport 300, de la Pro Superstock 1000 et de la Twin Cup seront couvertes.

La météo

A Hockenheim, le temps sera souvent nuageux jusqu'à l'après-midi, le soleil pourra même s'imposer dans certaines régions et les températures seront comprises entre 9 et 18°C. Le soir, il n'y aura pas de nuages à Hockenheim avec des températures comprises entre 11 et 15°C. La nuit, le ciel est clair et la température descend à 7°C. Les rafales peuvent atteindre des vitesses de 6 à 34 km/h. On attend jusqu'à 7 heures d'ensoleillement. Lever du soleil à 07h16,

Coucher du soleil à 19h18. (Source : wetter.com)

L'horaire du samedi 23.09.2023

09.00 à 09.25 heures Q1 IDM SSP 300

09.30 à 09.55 heures Q1 IDM Supersport

10.05 à 10.35 heures Q 1 IDM Superbike

10.40 à 11.10 heures Q1 NTC

11.20 à 11.40 heures Q2 Twin Cup

11.45 à 12.05 heures Q2 ProSTK 1000

12.15 à 12.40 heures Q2 IDM SSP 300



13.15 à 13.40 heures Q2 IDM Supersport

13.45 à 14.15 heures Q2 IDM Superbike



14h40 Course 1 NTC

15h30 Course 1 IDM Supersport 300

16h20 Course 1 ProSTK 1000

17h00 Course 1 Twin Cup