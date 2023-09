IDM Hockenheim: il programma di sabato

Sabato, all'Hockenheimring, è tutto da vedere. Nelle sessioni di qualificazione ci sarà una battaglia per la migliore posizione di partenza e nel pomeriggio si potranno già vedere le prime gare, tutte trasmesse in diretta streaming.

I fan cercheranno invano i sidecar all'Hockenheimring. Le finali IDM Sidecar si terranno solo all'inizio di ottobre, in occasione del Sidecar Festival nella Motorsport Arena di Oschersleben. Invece, tutte le classi IDM in solitaria saranno in griglia a Hockenheim, comprese le due gare decisive del campionato nelle classi Supersport e Superbike.

Uno sguardo al passato

L'anno scorso, in occasione della finale IDM, Florian Alt, allora ancora in sella a una Wilbers-BMW, aveva conquistato la pole position con un tempo di 1.25.403 min. Markus Reiterberger aveva iniziato la prima gara in seconda posizione con un tempo di 1.25.589 min. Con un giro di 1.26.730 min Dominik Vincon ha completato la prima fila della griglia.

Fatturato grasso

A Hockenheim è nata un'iniziativa popolare per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli sport motoristici e sulla conservazione del circuito come sede. "Il fatto è", è uno dei loro argomenti, "che l'Hockenheimring ha avuto numerosi effetti economici positivi sulla regione nel corso degli anni". Secondo uno studio del 2019 commissionato dalla stessa città di Hockenheim, l'Hockenheimring genera ogni anno circa 150 milioni di euro di benefici economici per la regione. Questo include le entrate derivanti dal turismo, dai pernottamenti in hotel e dalla gastronomia".

Il flusso

"Qui abbiamo la consueta impostazione del livestream alla partenza", rivela il direttore di produzione Stephan Kraus di Radio Viktoria. "Moderato e commentato da Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach e Danijel Peric. Naturalmente, tutto è orientato verso il possibile titolo di Florian Alt. Il tempo si preannuncia ottimo. È chiaro: non vedo l'ora di assistere alla resa dei conti tra Iyla e Flo! Due corridori che non potrebbero essere più diversi. Personalmente, mi piacerebbe che vincesse Florian Alt e ancora di più Jens Holzhauer, che ha fatto un ottimo lavoro dopo aver vinto il titolo con Karl Muggeridge nel 2008? O era Bauer? ... e poi finalmente si trova di nuovo al vertice". La trasmissione inizia alle 14.25. Saranno trasmesse le gare della Northern Talent Cup, della IDM Supersport 300, della Pro Superstock 1000 e della Twin Cup.

Il tempo

A Hockenheim sarà prevalentemente nuvoloso fino al pomeriggio, con momenti di sole in alcune zone e temperature tra i 9 e i 18°C. In serata, a Hockenheim ci sarà qualche pioggia. In serata a Hockenheim non ci sono nuvole e le temperature variano da 11 a 15°C. Di notte il cielo è sereno e la temperatura scende a 7°C. Le raffiche possono raggiungere velocità comprese tra 6 e 34 km/h. Sono previste fino a sette ore di sole. Alba 07:16,

Tramonto 19:18. (Fonte: wetter.com)

Il programma per sabato 23.09.2023

Dalle 09.00 alle 09.25 Q1 IDM SSP 300

Dalle 09.30 alle 09.55 Q1 IDM Supersport

Ore 10.05-10.35 Q 1 IDM Superbike

Da 10.40 a 11.10 Q1 NTC

Dalle 11.20 alle 11.40 Q2 Twin Cup

Dalle 11.45 alle 12.05 Q2 ProSTK 1000

12.15-12.40 Q2 IDM SSP 300



Dalle 13.15 alle 13.40 Q2 IDM Supersport

Ore 13.45-14.15 Q2 IDM Superbike



14.40 Gara 1 NTC

15.30 Gara 1 IDM Supersport 300

16.20 Gara 1 ProSTK 1000

17.00 Gara 1 Twin Cup