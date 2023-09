IDM Hockenheim: O calendário para sábado

Tudo está a acontecer no Hockenheimring no sábado. Nas sessões de qualificação, haverá uma batalha pela melhor posição de partida e, à tarde, já se podem ver as primeiras corridas, todas elas transmitidas em direto.

Os fãs vão procurar em vão os sidecars em Hockenheimring. A final da IDM Sidecar só terá lugar no início de outubro, no Sidecar Festival, na Motorsport Arena Oschersleben. Em vez disso, todas as classes IDM a solo estarão na grelha em Hockenheim, incluindo as duas decisões do campeonato nas classes Supersport e Superbike.

Um olhar para trás

No ano passado, na final do IDM, Florian Alt, na altura ainda com um Wilbers-BMW, fez a pole position com um tempo de 1.25,403 min. Markus Reiterberger tinha começado a primeira corrida em segundo lugar com um tempo de 1.25,589 min. Com uma volta de 1.26,730 min, Dominik Vincon completou a primeira linha da grelha.

Rotatividade da gordura

Em Hockenheim, foi criada uma iniciativa de cidadãos para sensibilizar as pessoas para o desporto automóvel e para a preservação do circuito como local de competição. "O facto é que o Hockenheimring tem tido inúmeros efeitos económicos positivos na região ao longo dos anos. De acordo com um estudo de 2019 encomendado pela própria cidade de Hockenheim, o Hockenheimring gera cerca de 150 milhões de euros em benefícios económicos para a região todos os anos. Isto inclui receitas do turismo, dormidas em hotéis e gastronomia."

A transmissão

"Temos aqui o já conhecido esquema de transmissão em direto no início", revela o Diretor de Produção Stephan Kraus da Rádio Viktoria. "Moderado e comentado por Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach e Danijel Peric. Tudo está a olhar para o possível título de Florian Alt, claro. Prevê-se que o tempo esteja ótimo. É claro: estou muito ansioso pelo confronto entre a Iyla e o Flo! Duas ciclistas que não podiam ser mais diferentes. Pessoalmente, gostaria de ver Florian Alt ganhar e, mais ainda, Jens Holzhauer, que fez um ótimo trabalho depois de ter conquistado o título com Karl Muggeridge em 2008? Ou será que foi Bauer? ... e depois, finalmente, está de novo no topo". A transmissão começa às 14:25h. As corridas da Northern Talent Cup, da IDM Supersport 300, da Pro Superstock 1000 e da Twin Cup terão cobertura.

O tempo

Em Hockenheim, o tempo estará maioritariamente nublado até à tarde, com períodos de sol em algumas zonas e temperaturas entre os 9 e os 18°C. À noite, haverá alguma chuva em Hockenheim. À noite, não há nuvens em Hockenheim e as temperaturas variam entre 11 e 15°C. À noite, o céu está limpo e a temperatura desce para 7°C. As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 6 e 34 km/h. São esperadas até sete horas de sol. Nascer do sol 07:16,

Pôr do sol 19:18. (Fonte: wetter.com)

O programa para sábado, 23.09.2023

09.00 às 09.25 hrs Q1 IDM SSP 300

09.30 às 09.55 hrs Q1 IDM Supersport

10.05 às 10.35 hrs Q 1 IDM Superbike

10.40 às 11.10 hrs Q1 NTC

11.20 às 11.40 hrs Q2 Twin Cup

11h45 às 12h05 Q2 ProSTK 1000

12h15 às 12h40 Q2 IDM SSP 300



13.15 às 13.40 hrs Q2 IDM Supersport

13.45 às 14.15 horas Q2 IDM Superbike



14.40 hrs Corrida 1 NTC

15:30 hrs Corrida 1 IDM Supersport 300

16.20 hrs Corrida 1 ProSTK 1000

17.00 hrs Corrida 1 Taça Twin