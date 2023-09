IDM 2024: sette date in programma

Alla vigilia dell'ultimo giorno di gara, è stata definita la rotta per il prossimo anno, in occasione della finale IDM 2023 all'Hockenheimring. La stagione 2024 ricomincerà al Sachsenring.

I campioni 2023 delle classi IDM Supersport e Superbike sono ancora in fase di ricerca. Ma i segnali indicano già un nuovo inizio nel 2024. Sabato prima delle ultime gare, il promotore ha pubblicato le sette gare previste per il prossimo anno.

Il calendario 2024 prevede sette tappe. La prima, a maggio, si svolgerà al Sachsenring. Si inizierà quindi come di consueto sul circuito del Gran Premio di Germania. A giugno si terranno due eventi. Prima a Oschersleben e tre settimane dopo nella vicina Most, nella Repubblica Ceca. Come sempre, l'evento clou della stagione si svolge allo Schleizer Dreieck in luglio.

La seconda parte della stagione inizia in agosto ad Assen, nei Paesi Bassi. Ciò significa che un altro circuito della MotoGP è stato aggiunto al calendario IDM. Sono ancora in corso trattative con i gestori dei circuiti per quanto riguarda la seconda data di agosto. Quest'anno, il Red Bull Ring è stato ospite. Il grande finale di stagione si svolge tradizionalmente all'Hockenheimring.

"Vogliamo dare sicurezza ai team, ai piloti e agli spettatori con la pubblicazione anticipata delle date", afferma Normann Broy, responsabile della serie IDM. Soggetto a modifiche. Anche il calendario del Campionato del Mondo Endurance è ancora da vedere, poiché una sovrapposizione come quella di quest'anno dovrebbe essere evitata.

Calendario IDM 2024

Dal 03.05 al 05.05.2024 Sachsenring

Dal 31.05. al 02.06.2024 Oschersleben

Dal 21.06. al 23.06.2024 Most

Dal 12.07. al 14.07.2024 Schleiz

16.08. - 18.08.2024 Assen

Agosto tba

20.09. - 22.09.2024 Hockenheim