IDM 2024: Sete datas previstas

Na véspera do último dia de corrida, foi definido o rumo para o próximo ano na final do IDM 2023 em Hockenheimring. A época de 2024 recomeçará no Sachsenring.

Os campeões de 2023 nas classes IDM Supersport e Superbike ainda estão a ser procurados. Mas os sinais já apontam para um novo começo em 2024. No sábado antes das últimas corridas, o promotor publicou as sete corridas planeadas para o próximo ano.

Há sete paragens no calendário de 2024. A abertura, em maio, terá lugar no Sachsenring. Começará assim, como habitualmente, no circuito do Grande Prémio da Alemanha. Em junho, realizar-se-ão duas provas. Primeiro, em Oschersleben e, três semanas mais tarde, na vizinha Most, na República Checa. Como sempre, o ponto alto da época tem lugar no Schleizer Dreieck, em julho.

A segunda metade da época começa em agosto em Assen, na Holanda. Isto significa que foi adicionado mais um circuito de MotoGP ao calendário IDM. Ainda estão a decorrer negociações com os operadores do circuito relativamente à segunda data em agosto. Este ano, o Red Bull Ring foi um dos convidados. O grande final da época tem lugar tradicionalmente em Hockenheimring.

"Queremos dar segurança de planeamento às equipas, aos pilotos e também aos espectadores com a publicação antecipada das datas", afirma o diretor da série IDM, Normann Broy. Sujeito a alterações. O calendário do Campeonato do Mundo de Resistência também está por definir, uma vez que deve ser evitada uma sobreposição como a deste ano.

Calendário IDM 2024

03.05. a 05.05.2024 Sachsenring

31.05. a 02.06.2024 Oschersleben

21.06. a 23.06.2024 Most

12.07. a 14.07.2024 Schleiz

16.08. a 18.08.2024 Assen

agosto tba

20.09. a 22.09.2024 Hockenheim