IDM Hockenheim: Horario del domingo

¿Podrá Florian Alt conseguir por fin su primer título IDM de Superbike? ¿O se le adelantará Ilya Mikhalchik en los metros finales? ¿El título IDM Supersport será para Holanda o para Austria? Todos seremos más inteligentes esta tarde.

Los datos clave de la pista

Longitud: 4,57 km

Curvas a derechas: 10

Curvas a la izquierda: 7

Recta más larga: 1040 m

Anchura mínima: 8,5 m

Prueba superada

Hasta hace dos años, Dominic Schmitter seguía luchando por títulos y puntos en el IDM Superbike. Entretanto, el suizo ha creado con éxito una escuela de conducción en Suiza. Hasta ahora, sólo podía dedicarse a los "coches". Desde esta semana, también puede dar clases de moto y examinarse. "Aprobado con nota máxima", se alegra Schmitter. "Genial, simplemente genial. He podido completar mi examen de instructor de conducción de motos con dos 6 y un 5,5. ¿Qué puedo decir? Los números no mienten. Me encanta este trabajo de profesor de autoescuela y estoy más que contento de hacerlo. Ahora estoy deseando enseñar a todas las personas que acuden a mí cómo conducir una moto y hacer que sean seguras para el tráfico."

Recupérate pronto

Lennox Lehman estará ausente de la final del IDM Supersport 300 de este fin de semana, y en su lugar el piloto del Team Freudenberg KTM competirá en el Campeonato del Mundo en Aragón. "Como habéis visto en el livestream, Lennox se ha caído hoy en un duelo", explica su equipo, "Lennox se encuentra actualmente en el hospital. Lennox se encuentra actualmente en el hospital. Ha sufrido una fractura en el muslo y está siendo examinado. Está en buenas manos y le enviamos los mejores deseos de recuperación a Lennox de parte de todo el equipo."

La corriente

Con el último día de la temporada IDM 2023, los creadores de la retransmisión en directo también han previsto la emisión más larga de la temporada. Esto se debe a que todas las carreras están en el calendario de retransmisiones. "Todos estamos entusiasmados", explica el comentarista Lukas Gajewski. "Desde el jueves se siente en todo el paddock una euforia muy especial por el Sowdown en la lucha por el título. Y hoy por fin ha llegado el día. Toda la tensión de los últimos días se está liberando. Sin duda va a ser emocionante. Creo que podemos esperar a un Ilya Mikhalchik completamente desatado. Eso es todo lo que puede hacer. Pero Florian Alt también intentará dejarlo todo claro en la carrera 1, para que el scrum de la parrilla invertida no pueda ser peligroso para él en la carrera 2, como lo fue en Assen. Y luego tengo curiosidad por ver qué papel desempeñará Hannes Soomer. Tras su reciente mala racha, ha vuelto a mostrarse muy fuerte en los entrenamientos y está decidido a ganar otra carrera este año. Y no olvidemos que en el IDM Supersport la lucha por el título estará muy reñida. Van a ser otras siete bonitas horas en directo al final".

El tiempo

En Hockenheim habrá niebla y estará nublado por la mañana, con temperaturas de 6°C. Más tarde, el cielo será mayoritariamente azul con nubes dispersas y la temperatura alcanzará los 19°C. Por la tarde está despejado en Hockenheim y la temperatura oscila entre 11 y 16°C. Por la noche está despejado con valores de 8°C. Se esperan ráfagas de viento de entre 6 y 21 km/h. Se esperan hasta 10 horas de sol. Amanecerá a las 07:17 y anochecerá a las 19:15. (Fuente:wetter.com)

Programa para el domingo 24.09.23

09.00 a 09.40 Calentamiento



09.50 hrs Q2 NTC

10.40 h Carrera 1 Twin Cup

11.30 h Carrera 1 IDM Superbike

12.20 h Carrera 1 IDM Supersport



12.50-13.20 Pitwalk IDM



13.45 h Carrera 2 IDM SSP 300

14.35 h Carrera 2 NTC

15.25 h Carrera 2 IDM Superbike

16.15 h Carrera 2 IDM Supersport

17.00 h Carrera 2 ProSTK 1000