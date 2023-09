IDM Hockenheim : le calendrier du dimanche

Florian Alt parviendra-t-il enfin à décrocher son premier titre IDM Superbike ? Ou est-ce qu'Ilya Mikhalchik se retrouve au coin de la rue dans les derniers mètres ? Le titre IDM Supersport ira-t-il aux Pays-Bas ou en Autriche ? Nous en saurons tous plus ce soir.

Les données clés du circuit

Longueur : 4,57 km

Virages à droite : 10

Virages à gauche : 7

Plus longue ligne droite : 1040 m

Largeur minimale : 8,5 m

Examen réussi

Il y a encore deux ans, Dominic Schmitter se battait lui-même pour le titre et les points en IDM Superbike. Entre-temps, le Suisse a monté avec succès une école de conduite en Suisse. Jusqu'à présent, il n'était autorisé à conduire que des "voitures". Depuis cette semaine, il peut également enseigner la discipline moto et faire passer l'examen. "Réussite avec les meilleures notes", s'est réjoui Schmitter. "Génial, tout simplement génial. J'ai pu terminer mon examen de moniteur de moto avec deux fois un 6 et un 5,5. Qu'est-ce que je peux dire ? Les chiffres ne mentent pas. J'adore ce métier de moniteur d'auto-école et je m'y épanouis plus que jamais. Je me réjouis maintenant d'apprendre à toutes les personnes qui viennent me voir à conduire une moto et de les rendre sûres pour la circulation".

Bon rétablissement

Lennox Lehman sera absent ce week-end de la finale de l'IDM en Supersport 300. À la place, le pilote KTM du Team Freudenberg sera au départ du championnat du monde à Aragon. Comme vous avez pu le voir sur le livestream, Lennox a chuté aujourd'hui lors d'un duel", explique son équipe, "Lennox est actuellement à l'hôpital. Il est réactif et se porte bien, compte tenu des circonstances. Il a certainement souffert d'une fracture du fémur et va subir des examens complémentaires. Il est entre de bonnes mains et toute l'équipe envoie ses meilleurs vœux de rétablissement à Lennox".

Le streaming

Avec le dernier jour de la saison IDM 2023, les créateurs du streaming en direct ont également prévu l'émission la plus longue de la saison. En effet, toutes les courses sont programmées à l'antenne. "Nous sommes tous excités", explique le commentateur Lukas Gajewski. "Depuis jeudi, on sent partout dans le paddock cette euphorie toute particulière pour le Sowdown dans la course au titre. Et aujourd'hui, nous y sommes enfin. Toute la tension de ces derniers jours se déchaîne. Cela va être passionnant, c'est sûr. Je pense que nous pouvons nous attendre à voir un Ilya Mikhalchik complètement déchaîné. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais Florian Alt va aussi essayer de tout mettre au point dans la course 1, afin que le tumulte de la grille inversée ne le mette pas en danger dans la course 2, comme à Assen. Et puis, je suis curieux de voir quel rôle jouera Hannes Soomer. Après sa récente baisse de régime, il s'est montré très fort lors des entraînements et veut absolument gagner une autre course cette année. Et n'oubliez pas qu'en IDM Supersport, le titre se joue à peu de choses. Cela fera encore sept belles heures en direct pour terminer".

La météo

A Hockenheim, le matin, le temps est brumeux avec des températures de 6°C. En cours de journée, le ciel sera majoritairement bleu avec quelques nuages épars et la température atteindra 19°C. En fin de journée, le ciel est dégagé à Hockenheim et les températures sont comprises entre 11 et 16 degrés. La nuit, il n'y a pas de nuages et la température est de 8°C. Des rafales de 6 à 21 km/h sont à prévoir. On attend jusqu'à 10 heures d'ensoleillement. Lever du soleil à 07h17 et coucher du soleil à 19h15. (Source:wetter.com)

L'horaire du dimanche 24.09.23

09.00 à 09.40 warm-up



09h50 Q2 NTC

10h40 Course 1 Twin Cup

11.30 Course 1 IDM Superbike

12h20 Course 1 IDM Supersport



12.50 à 13.20 heures IDM Pitwalk



13h45 Course 2 IDM SSP 300

14h35 Course 2 NTC

15h25 Course 2 IDM Superbike

16h15 Course 2 IDM Supersport

17h00 Course 2 ProSTK 1000