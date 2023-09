IDM Hockenheim: il programma di domenica

Riuscirà Florian Alt a vincere il suo primo titolo IDM Superbike? O Ilya Mikhalchik riuscirà a superare la curva negli ultimi metri? Il titolo IDM Supersport andrà ai Paesi Bassi o all'Austria? Saremo tutti più intelligenti questa sera.

I dati principali del tracciato

Lunghezza: 4,57 km

Curve a destra: 10

Curve a sinistra: 7

Rettilineo più lungo: 1040 m

Larghezza minima: 8,5 m

Test superato

Fino a due anni fa, Dominic Schmitter lottava ancora per titoli e punti nella IDM Superbike. Nel frattempo, lo svizzero ha avviato con successo una scuola guida in Svizzera. Finora gli era stato permesso di fare solo "auto". Da questa settimana è autorizzato a insegnare anche la moto e a sostenere l'esame. "Ho superato l'esame con il massimo dei voti", ha dichiarato con soddisfazione Schmitter. "Forte, semplicemente forte. Sono riuscito a completare l'esame di istruttore di guida di motocicli con due 6 e un 5,5". Che dire? I numeri non mentono. Amo questo lavoro di istruttore di guida e sono più che felice di svolgerlo. Ora non vedo l'ora di insegnare a tutte le persone che si rivolgono a me come guidare una moto e renderle sicure per il traffico".

Guarisci presto

Lennox Lehman non parteciperà alla finale dell'IDM Supersport 300 di questo fine settimana, mentre il pilota del Team Freudenberg KTM sarà impegnato nel Campionato del Mondo ad Aragon. "Come avete visto nel livestream, Lennox è caduto oggi in un duello", spiega il suo team, "Lennox è attualmente in ospedale. È reattivo e sta bene in queste circostanze. Ha sicuramente riportato una frattura alla coscia e viene esaminato ulteriormente. È in buone mani e gli mandiamo i migliori auguri di guarigione da parte di tutta la squadra".

Il flusso

Con l'ultimo giorno della stagione 2023 dell'IDM, i creatori del live stream hanno previsto anche la trasmissione più lunga della stagione. Questo perché tutte le gare sono in programma. "Siamo tutti eccitati", spiega il commentatore Lukas Gajewski. "Da giovedì si avverte ovunque nel paddock un'euforia speciale per il Sowdown nella lotta per il titolo. E oggi è finalmente il giorno giusto. Tutta la tensione degli ultimi giorni si sta sciogliendo. Sarà sicuramente emozionante. Penso che possiamo aspettarci un Ilya Mikhalchik completamente scatenato. È l'unica cosa che può fare. Ma anche Florian Alt cercherà di mettere tutto in chiaro in gara 1, in modo che la mischia a griglia invertita non possa essere pericolosa per lui in gara 2, come lo è stata ad Assen. E poi sono curioso di vedere che ruolo avrà Hannes Soomer. Dopo il suo recente crollo, è tornato ad essere molto forte nelle sessioni di prove ed è determinato a vincere un'altra gara quest'anno. E non dimentichiamo che nella IDM Supersport la decisione sul titolo sarà molto vicina. Alla fine saranno altre sette ore belle vive".

Il tempo

A Hockenheim, la mattina sarà nebbioso e nuvoloso con temperature di 6°C. Nel corso della giornata il cielo sarà prevalentemente azzurro con nuvole sparse e la temperatura raggiungerà i 19°C. La sera a Hockenheim è senza nuvole e la temperatura varia da 11 a 16°C. La notte è senza nuvole con valori di 8°C. Sono previste raffiche tra 6 e 21 km/h. Sono previste fino a 10 ore di sole. Alba 07:17 e tramonto 19:15. (Fonte: wetter.com)

Il programma per domenica 24.09.23

09.00 - 09.40 Riscaldamento



09.50 Q2 NTC

10.40 Gara 1 Twin Cup

11.30 Gara 1 IDM Superbike

12.20 Gara 1 IDM Supersport



12.50 - 13.20 IDM Pitwalk



13.45 Gara 2 IDM SSP 300

14.35 Gara 2 NTC

15.25 Gara 2 IDM Superbike

16.15 ore Gara 2 IDM Supersport

17.00 ore Gara 2 ProSTK 1000