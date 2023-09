IDM Hockenheim: O programa de domingo

As sessões de qualificação passaram à história. Com o melhor clima de fim de verão, os últimos pontos da época de 2023 serão atribuídos em Hockenheimring. Dois campeões ainda estão a ser procurados.

Florian Alt conseguirá finalmente vencer o seu primeiro título IDM Superbike? Ou será que Ilya Mikhalchik vai conseguir dar a volta nos metros finais? Será que o título IDM Supersport vai para a Holanda ou para a Áustria? Ficaremos todos mais espertos esta noite.

Os principais dados da pista

Comprimento: 4,57 km

Curvas à direita: 10

Curvas à esquerda: 7

Reta mais longa: 1040 m

Largura mínima: 8,5 m

Passou no teste

Até há dois anos, Dominic Schmitter ainda lutava por títulos e pontos na IDM Superbike. Entretanto, o suíço criou com sucesso uma escola de condução na Suíça. Até agora, ele só podia fazer "carro". A partir desta semana, também está autorizado a ensinar motas e a fazer o exame. "Passei com nota máxima", diz Schmitter com satisfação. "Fixe, simplesmente fixe. Consegui completar o meu exame de instrutor de condução de motas com dois 6s e um 5.5. O que é que posso dizer? Os números não mentem. Adoro este trabalho como instrutor de condução e estou mais do que feliz por o fazer. Agora estou ansioso por ensinar todas as pessoas que me procuram a conduzir uma mota e a torná-las seguras para o trânsito."

Melhoras rápidas

Lennox Lehman vai estar ausente da final do IDM Supersport 300 deste fim de semana, com o piloto da Team Freudenberg KTM a competir no Campeonato do Mundo em Aragão. "Como viram na transmissão ao vivo, Lennox caiu num duelo hoje", explica a sua equipa, "Lennox está atualmente no hospital. Está a reagir e está bem, dadas as circunstâncias. Sofreu definitivamente uma fratura na coxa e está a ser examinado. Está em boas mãos e toda a equipa deseja-lhe a melhor recuperação possível".

A Corrente

Com o último dia da temporada de 2023 da IDM, os criadores da transmissão ao vivo também planearam a transmissão mais longa da temporada. Isso porque todas as corridas estão na programação da transmissão. "Estamos todos entusiasmados", explica o comentador Lukas Gajewski. "Desde quinta-feira que se sente uma euforia muito especial em todo o paddock para o Sowdown na luta pelo título. E hoje é finalmente o dia. Toda a tensão dos últimos dias está a ser libertada. Vai ser definitivamente emocionante. Acho que podemos esperar por um Ilya Mikhalchik completamente solto. É tudo o que ele pode fazer. Mas Florian Alt também vai tentar deixar tudo claro na corrida 1, para que o scrum de grelha invertida não seja perigoso para ele na corrida 2, como aconteceu em Assen. E depois estou curioso para ver o papel que Hannes Soomer vai desempenhar. Depois da sua recente queda, voltou a ser muito forte nas sessões de treinos e está determinado a ganhar outra corrida este ano. E não se esqueçam, na IDM Supersport a decisão do título vai ser muito renhida. Vão ser mais sete horas agradáveis ao vivo no final".

O tempo

Em Hockenheim, a manhã será de nevoeiro e nuvens, com temperaturas de 6°C. No final do dia, o céu está maioritariamente azul com nuvens dispersas e a temperatura atinge os 19°C. Ao fim da tarde, Hockenheim está sem nuvens e a temperatura varia entre 11 e 16°C. A noite está sem nuvens com valores de 8°C. São de esperar rajadas de vento entre 6 e 21 km/h. São esperadas até 10 horas de sol. Nascer do sol às 07:17 e pôr do sol às 19:15. (Fonte:wetter.com)

O programa para domingo, 24.09.23

09.00 às 09.40 Aquecimento



09.50 hrs Q2 NTC

10.40 hrs Corrida 1 Twin Cup

11.30 hrs Corrida 1 IDM Superbike

12.20 hrs Corrida 1 IDM Supersport



12.50 às 13.20 IDM Pitwalk



13.45 hrs Corrida 2 IDM SSP 300

14h35 Corrida 2 NTC

15.25 hrs Corrida 2 IDM Superbike

16.15 h Corrida 2 IDM Supersport

17.00 h Corrida 2 ProSTK 1000