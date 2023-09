Milan Pawelec: el adolescente furioso de Polonia

Milan y el polaco Oleg Pawelec no estaban en el radar de nadie antes del fin de semana IDM en el circuito de Hockenheim. Pero hay que recordar estos dos nombres. Los hermanos aún no son muy conocidos, pero son rápidos, así que el reconocimiento del nombre pronto se hará cargo de sí mismo. Oleg, el mayor de los dos hermanos, tuvo mala suerte en la carrera del domingo, se estrelló y fue trasladado al hospital más cercano en helicóptero. Pero el equipo dio el visto bueno a última hora de la tarde. Oleg Pawelec estaba consciente de nuevo, no estaba herido y sólo por razones de seguridad tuvo que pasar una noche en observación en el hospital antes de poder emprender el viaje de vuelta a casa.

Milan Pawelec, de sólo 16 años, dominó la competición en la última ronda de la categoría Pro Superstock 1000. En su debut en la serie IDM, el piloto de Nowy Tomyśl ganó tanto la clasificación como las dos carreras en el difícil trazado de Hockenheim, nuevo para él.

El protegido del equipo BMW Sikora M Motorsport, que recientemente ganó la competición europea Alpe-Adria, fue el más rápido en todas las sesiones de entrenamientos y en las dos carreras clasificatorias en su debut en el campeonato alemán. A los mandos de la nueva BMW M 1000 RR, el piloto de Nowy Tomysl distanció a sus competidores en más de un segundo por vuelta y ganó las dos carreras, liderando de principio a fin. "Y así causó un gran revuelo en el paddock de una serie que está considerada como uno de los campeonatos nacionales más fuertes del mundo", dijo el equipo.

Siguió el ritmo su hermano mayor y compañero de equipo, Oleg, de 18 años, que terminó la clasificación y la primera carrera en segunda posición, pero terminó la segunda carrera antes de tiempo tras chocar en la tercera curva.

"Ha sido un fin de semana muy exitoso para nosotros", dijo Milan Pawelec. "El equipo BMW Sikora M Motorsport ha hecho un trabajo fenomenal y ha preparado la moto de forma excelente, así que he podido marcar un ritmo muy bueno desde las primeras vueltas en la pista, que era nueva para mí. No podría haber pedido un mejor debut en el Campeonato de Alemania, a pesar de que las condiciones no fueron fáciles, ya que el tiempo cambiante dificultó un poco el pilotaje en los entrenamientos. Mi primera salida en el Campeonato Alemán ha sido una gran manera de terminar mi temporada de debut al manillar de la sensacional BMW M 1000 RR, pero ahí no acaban los retos para este año."

"Milan impresionó este fin de semana a todos los que conocen el alto nivel que hay en el IDM", dijo Ireneusz Sikora, jefe de equipo y mánager de los hermanos Pawelec y ex piloto él mismo del IDM Superbike. "Su ritmo y sus tiempos en su debut en la categoría Superstock le habrían llevado a lo más alto de la máxima categoría de Superbike, pero Milan no pudo competir en ella debido a la edad mínima de 17 años. Después de las carreras de Hockenheim, nadie duda del enorme potencial de nuestro piloto en combinación con la nueva BMW M 1000 RR. Sin embargo, queremos mantener los dos pies firmemente en el suelo y seguir con coherencia nuestro plan conjunto." Sikora todavía no ha revelado exactamente cómo es este plan. Pero a este paso, algunos pilotos pueden empezar a calentar motores.