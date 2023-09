Milan Pawelec : l'adolescent enragé de Pologne

Dans le cadre de la finale de l'IDM sur le circuit d'Hockenheim, le Pro Superstock 1000 était également de la partie. Au plus tard après les qualifications, tout le monde voulait savoir qui étaient ces frères rapides, Milan et Oleg Pawelec.

Milan et Oleg Pawelec, de Pologne, n'étaient certainement pas dans le collimateur de tout le monde avant le week-end IDM sur le circuit d'Hockenheim. Pourtant, ces deux noms sont à retenir. Car si les frères ne sont pas encore connus, ils le sont rapidement et, par conséquent, la notoriété ne tardera pas à se faire d'elle-même. Oleg, l'aîné des deux frères, n'a pas eu de chance lors de la course de dimanche, il a chuté et a été transporté par hélicoptère à l'hôpital le plus proche. L'équipe a toutefois levé l'alerte en fin d'après-midi. Oleg Pawelec avait repris conscience, il ne s'était pas blessé et, pour des raisons de sécurité, il avait dû rester une nuit en observation à l'hôpital avant de pouvoir rentrer chez lui.

Milan Pawelec, âgé de 16 ans seulement, a dominé la concurrence lors de la dernière course de la catégorie Pro Superstock 1000. Pour ses débuts dans la série IDM, le pilote de Nowy Tomyśl a remporté les qualifications ainsi que les deux courses sur le circuit d'Hockenheim, un circuit difficile et nouveau pour lui.

Pour ses débuts dans le championnat allemand, le protégé de l'équipe BMW Sikora M Motorsport, qui a récemment remporté la compétition européenne Alpe-Adria, a été le plus rapide lors de toutes les séances d'entraînement et des deux courses de qualification. Au guidon de sa nouvelle BMW M 1000 RR, le pilote de Nowy Tomysl a distancé ses concurrents de plus d'une seconde par tour et a remporté les deux courses, menant la course du départ à l'arrivée. "Et a ainsi fait sensation dans le paddock d'une série considérée comme l'un des championnats nationaux les plus puissants au monde", explique l'équipe.

Son frère aîné et coéquipier, Oleg, 18 ans, a pu suivre le rythme, terminant deuxième des qualifications et de la première course, mais terminant prématurément la deuxième course après une chute dans le troisième virage.

"Ce fut un week-end très fructueux pour nous", a déclaré Milan Pawelec. "L'équipe BMW Sikora M Motorsport a fait un travail phénoménal et a préparé la moto de manière remarquable, ce qui m'a permis d'adopter un très bon rythme dès les premiers tours sur un circuit nouveau pour moi. Je n'aurais pas pu espérer de meilleurs débuts dans le championnat allemand, même si les conditions n'étaient pas faciles, car le temps changeant rendait le pilotage un peu difficile lors des entraînements. Ma première participation au championnat allemand a été une excellente conclusion à ma première saison au guidon de la sensationnelle BMW M 1000 RR, mais les défis de cette année ne s'arrêtent pas là".

"Ce week-end, Milan a impressionné tous ceux qui savent à quel point le niveau de l'IDM est élevé", déclare Ireneusz Sikora, chef d'équipe et manager des frères Pawelec et lui-même ancien pilote d'IDM Superbike. "Sa vitesse et ses temps au tour lors de ses débuts en Superstock l'auraient propulsé au sommet de la plus haute catégorie Superbike, mais Milan ne pouvait pas y participer en raison de l'âge minimum de 17 ans. Après les courses d'Hockenheim, plus personne ne doute de l'énorme potentiel de notre pilote en combinaison avec la nouvelle BMW M 1000 RR. Mais nous voulons garder les pieds sur terre et poursuivre notre plan commun de manière conséquente". Sikora ne dévoile pas encore la nature exacte de ce plan. Mais à ce rythme, certains peuvent déjà s'habiller chaudement.