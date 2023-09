Milan Pawelec: l'adolescente furioso della Polonia

I polacchi Milan e Oleg Pawelec non erano certo nel mirino di nessuno prima del weekend IDM all'Hockenheimring. Ma è bene ricordare questi due nomi. I fratelli non sono ancora molto conosciuti, ma sono veloci, quindi il riconoscimento del nome si prenderà presto cura di loro stessi. Oleg, il maggiore dei due fratelli, ha avuto sfortuna nella gara di domenica, è caduto ed è stato portato in elicottero all'ospedale più vicino. Ma il team ha dato il via libera nel tardo pomeriggio. Oleg Pawelec era di nuovo cosciente, non era ferito e solo per motivi di sicurezza è dovuto rimanere in ospedale per una notte in osservazione prima di poter iniziare il viaggio di ritorno a casa.

Milan Pawelec, di soli 16 anni, ha dominato la competizione nell'ultimo round della classe Pro Superstock 1000. Al suo debutto nella serie IDM, il pilota di Nowy Tomyśl ha vinto sia le qualifiche che entrambe le gare sul difficile tracciato di Hockenheim, per lui nuovo.

Il pupillo del BMW Sikora M Motorsport Team, che ha recentemente vinto la competizione europea Alpe-Adria, è stato il più veloce in tutte le sessioni di prove e in entrambe le gare di qualificazione al suo debutto nel campionato tedesco. In sella alla nuova BMW M 1000 RR, il pilota di Nowy Tomysl ha distanziato gli avversari di oltre un secondo al giro e ha vinto entrambe le gare, conducendo dall'inizio alla fine. "E così ha fatto scalpore nel paddock di una serie che è considerata uno dei campionati nazionali più forti del mondo", ha dichiarato il team.

A tenere il passo è stato il fratello maggiore e compagno di squadra, il diciottenne Oleg, che ha concluso le qualifiche e la prima gara al secondo posto, ma ha terminato la seconda gara in anticipo dopo una caduta alla terza curva.

"È stato un weekend di grande successo per noi", ha dichiarato Milan Pawelec. "Il team BMW Sikora M Motorsport ha fatto un lavoro fenomenale e ha preparato la moto in modo eccellente, così sono stato in grado di impostare un ottimo ritmo fin dai primi giri sulla pista, che era nuova per me. Non avrei potuto chiedere un debutto migliore nel campionato tedesco, anche se le condizioni non sono state facili, dato che il tempo variabile ha reso un po' difficile la guida in prova. La mia prima partenza nel campionato tedesco è stata un ottimo modo per concludere la mia stagione di debutto al manubrio della sensazionale BMW M 1000 RR, ma le sfide per quest'anno non finiscono qui."

"Milan ha impressionato tutti coloro che sanno quanto sia alto il livello dell'IDM", ha detto Ireneusz Sikora, team boss e manager dei fratelli Pawelec ed ex pilota IDM Superbike lui stesso. Il suo ritmo e i suoi tempi sul giro al debutto nella classe Superstock lo avrebbero portato in cima alla massima categoria Superbike, ma Milan non ha potuto parteciparvi a causa dell'età minima di 17 anni". Dopo le gare di Hockenheim, nessuno dubita dell'enorme potenziale del nostro pilota in combinazione con la nuova BMW M 1000 RR. Tuttavia, vogliamo tenere entrambi i piedi ben saldi a terra e perseguire con coerenza il nostro progetto comune". Sikora non ha ancora rivelato esattamente le caratteristiche di questo piano. Ma di questo passo, alcuni piloti possono iniziare a scaldarsi.