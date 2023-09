Milan Pawelec: o adolescente furioso da Polónia

Milan e Oleg Pawelec, da Polónia, não estavam certamente no radar de ninguém antes do fim de semana IDM em Hockenheimring. Mas há que recordar estes dois nomes. Os irmãos ainda não são bem conhecidos, mas são rápidos, pelo que o reconhecimento do nome em breve se fará por si próprio. Oleg, o mais velho dos dois irmãos, teve azar na corrida de domingo, despistou-se e foi levado de helicóptero para o hospital mais próximo. Mas a equipa deu luz verde ao fim da tarde. Oleg Pawelec voltou a estar consciente, não sofreu ferimentos e, apenas por razões de segurança, teve de permanecer no hospital durante uma noite para observação antes de poder iniciar a sua viagem de regresso a casa.

Milan Pawelec, de apenas 16 anos de idade, dominou a competição na última ronda da classe Pro Superstock 1000. Na sua estreia na série IDM, o piloto de Nowy Tomyśl venceu tanto a qualificação como as duas corridas na difícil pista de Hockenheim, que era nova para ele.

O protegido da BMW Sikora M Motorsport Team, que recentemente venceu a competição europeia Alpe-Adria, foi o mais rápido em todas as sessões de treinos e em ambas as corridas de qualificação na sua estreia no campeonato alemão. Ao volante da nova BMW M 1000 RR, o piloto de Nowy Tomysl distanciou-se dos seus concorrentes em mais de um segundo por volta e venceu ambas as corridas, liderando do início ao fim. "E assim causou uma agitação no paddock de uma série que é considerada um dos campeonatos nacionais mais fortes do mundo", afirmou a equipa.

A acompanhar o seu irmão mais velho e colega de equipa, Oleg, de 18 anos, que terminou a qualificação e a primeira corrida em segundo lugar, mas que terminou a segunda corrida mais cedo depois de se despistar na terceira curva.

"Foi um fim de semana muito bem sucedido para nós", disse Milan Pawelec. "A equipa BMW Sikora M Motorsport fez um trabalho fenomenal e preparou a moto de forma excelente, pelo que consegui imprimir um ritmo muito bom desde as primeiras voltas à pista, que era nova para mim. Não podia ter pedido uma melhor estreia no Campeonato Alemão, apesar de as condições não terem sido fáceis, uma vez que o tempo instável tornou a condução nos treinos um pouco difícil. O meu primeiro arranque no Campeonato Alemão foi uma excelente forma de terminar a minha época de estreia ao volante da sensacional BMW M 1000 RR, mas os desafios para este ano ainda não terminaram."

"Milan impressionou toda a gente neste fim de semana que sabe o quão alto é o nível na IDM," disse Ireneusz Sikora, chefe de equipa e gestor dos irmãos Pawelec e antigo piloto da IDM Superbike. "O seu ritmo e tempos por volta na sua estreia na classe Superstock tê-lo-iam levado ao topo da categoria mais alta de Superbike, mas Milan não pôde competir nela devido à idade mínima de 17 anos. Após as corridas em Hockenheim, ninguém duvida do enorme potencial do nosso piloto em combinação com a nova BMW M 1000 RR. No entanto, queremos manter os dois pés bem assentes na terra e seguir consistentemente o nosso plano conjunto." Sikora ainda não revela exatamente o que é este plano. Mas a este ritmo, alguns pilotos podem começar a aquecer.