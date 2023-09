IDM News: Knoche roto, burbujas y una jirafa

Se han encontrado todos los campeones de la IDM y ya se ha fijado el primer rumbo para el año que viene. Para unos y otros, el final de la temporada no fue como estaba previsto.

Huesos rotos

Tom Eder, jefe del Team Eder con el piloto de IDM Supersport Thomas Gradinger, quería volver a intentarlo en Hockenheim y se había apuntado a una salida como invitado. Sin embargo, el bávaro no se dejó ver en la sesión clasificatoria. "Choque con el highsider", informó tras los entrenamientos libres y había acabado en el hospital. "No sabemos por qué, algo iba mal con el neumático trasero. Me he roto dos vértebras torácicas. Gracias a mi mejor equipo por toda la ayuda y por llevarme al hospital".

Un final desagradable

Luca de Vleerschauwer, que compitió para el Team Kawasaki Weber Motos en el IDM Supersport en 2023, llegó directamente a Hockenheim desde la carrera de 24 horas de Francia. Y bastante fuera de forma, además. "Se acabó el día 1", dijo tras los entrenamientos. "Los resultados no son importantes. Me sentí fatal y enfermo todo el día y conduje como me sentía". En la primera carrera, aún tuvo que luchar. Antes de la segunda carrera, el belga capituló y decidió no tomar la salida.

Suerte

Oleg Pawelec tuvo mala suerte en su aparición como invitado en la Pro Superstock 1000 en la segunda carrera, se cayó y fue trasladado al hospital más cercano en helicóptero. Pero el equipo dio el visto bueno a última hora de la tarde. Oleg Pawelec estaba consciente de nuevo, no se había lesionado y sólo por razones de seguridad tuvo que pasar una noche en observación en el hospital antes de poder emprender el viaje de vuelta a casa.

Visitante de alto rango

Florian, piloto del IDM Superbike, tuvo una multitud de visitantes en su box durante su fin de semana para ganar su primer título de Superbike. "El fin de semana nuestro jefe de equipo estuvo en Hockenheim", explicó el equipo Viltais del Campeonato del Mundo de Resistencia, "para visitar a nuestro piloto Florian Alt". A Flo le faltaron unos puntos para asegurarse el título 2023. 24 puntos de ventaja, el 4º puesto en la carrera 1 y el 5º en la carrera 2 le bastaron para coronarse esta temporada. Así pues, gana el campeonato alemán con una Honda y pone su nombre en lo más alto del IDM. Toda la familia Viltais está orgullosa y le felicita por este título".

Fetz resopló

"Ha sido un último fin de semana de carreras realmente agotador para mí", explicó el piloto del IDM Superbike Marco Fetz tras la final en el Hockenheimring. "Debido a un fuerte resfriado no me sentí en forma durante todo el fin de semana. Sin embargo, quería correr las dos carreras y aún así pude sumar puntos en la primera. Estoy contento de terminar una temporada después de mi lesión de espalda y especialmente tras el largo parón desde 2021. Muchas gracias a mi equipo, en torno a papá, Patrick y Peter, que sustituyeron el motor roto el viernes. Muchas gracias a todos los patrocinadores, amigos, mi familia y especialmente a mi equipo por el apoyo en una temporada con altibajos. Gracias a todos y gracias también a todos los espectadores y aficionados que lo han hecho muy especial".

Victorias consecutivas

En el fin de semana de IDM Supersport 300 en Assen, Holanda, Loris Venemann, hijo del ex piloto de WorldSBK e IDM Superbike Barry Venemann, había conseguido su primera victoria en el IDM como piloto invitado. Ahora, el talento de los Países Bajos ha seguido su ejemplo en su aparición en el Campeonato del Mundo en Aragón y también ha conseguido su primera victoria en el escenario internacional. s "He conseguido mi primera victoria en el Campeonato del Mundo de 300cc y es una sensación realmente buena", sonreía el adolescente. "He trabajado duro para conseguir esta primera victoria y no tengo palabras para dar las gracias al equipo, a mis patrocinadores, a mi familia y a toda la gente que ha creído en mí. Ha sido un gran fin de semana, pero por desgracia no hemos podido subir al podio en la segunda carrera. Ahora estoy impaciente por terminar la temporada en Portimão e intentar sumar tantos puntos como sea posible."

Regalos de lujo

Cuando Florian Alt consiguió finalmente el tan ansiado título en la última carrera del IDM Superbike, el equipo de Honda y el Team HRP estaban preparados. Camisetas, escudo con el número 1, bandera, pegatinas, casco dorado y todo lo necesario para celebrarlo tras 13 años de pausa en la consecución del título. Incluso se encontró una botella de burbujas. Pero el regalo del proveedor de cuero Schwabenleder era bastante exclusivo. Inspirándose en el Alt, más bien alto y muy delgado, se equipó a una jirafa de peluche de tamaño humano con un traje de cuero a juego, que luego también se vio en la Sachskurve.