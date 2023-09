Nouvelles de l'IDM : Knoche cassé, champagne et une girafe

Tous les champions IDM ont été trouvés et les premiers jalons pour l'année prochaine sont déjà posés. Pour l'un ou l'autre, la fin de saison ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu.

Un os cassé

Tom Eder, chef de l'équipe Eder avec le pilote IDM Supersport Thomas Gradinger, a voulu remettre ça à Hockenheim et s'est inscrit pour un départ invité. Mais on n'a pas vu le Bavarois lors des qualifications. "Crash avec highsider", a-t-il annoncé après les essais libres et avoir atterri à l'hôpital. "Nous ne savons pas pourquoi, quelque chose n'allait pas avec le pneu arrière. Je me suis cassé deux vertèbres thoraciques. Merci à ma meilleure équipe pour toute son aide et pour m'avoir emmené à l'hôpital".

Mauvaise fin

Luca de Vleerschauwer, qui était au départ de l'IDM Supersport pour le team Kawasaki Weber Motos en 2023, est arrivé à Hockenheim directement après les 24 heures de France. Et plutôt mal en point. "Journée 1 terminée", a-t-il déclaré après les essais. "Les résultats ne sont pas importants. Je me suis senti merdeux et malade toute la journée et j'ai roulé comme je le sentais". Lors de la première course, il s'est encore débattu. Avant la deuxième course, le Belge a capitulé et a renoncé à prendre le départ.

De la chance

Oleg Pawelec n'a pas eu de chance lors de sa deuxième course en Pro Superstock 1000 : il a chuté et a été transporté par hélicoptère à l'hôpital le plus proche. L'équipe a toutefois levé l'alerte en fin d'après-midi. Oleg Pawelec avait repris conscience, il ne s'était pas blessé et, pour des raisons de sécurité, il avait dû rester une nuit en observation à la clinique avant de pouvoir rentrer chez lui.

Une visite de marque

Le pilote IDM Superbike Florian a reçu une foule de visiteurs dans son box lors du week-end au cours duquel il devait remporter son premier titre Superbike. "Ce week-end, notre chef d'équipe était à Hockenheim", a expliqué le team Viltais du championnat du monde d'endurance, "pour rendre visite à notre pilote Florian Alt. Il manquait quelques points à Flo pour être sacré en 2023. 24 points d'avance, une 4e place dans la course 1 et une 5e place dans la course 2 lui ont suffi pour être couronné cette saison. Il remporte donc le championnat allemand avec une Honda et place son nom au sommet de l'IDM. Toute la Viltais Family est fière et le félicite pour ce titre".

Fetz enrhumé

"Ce fut un dernier week-end de course vraiment éprouvant pour moi", a expliqué le pilote IDM Superbike Marco Fetz après la finale sur le circuit d'Hockenheim. "En raison d'un fort rhume, je ne me suis pas senti en forme tout le week-end. Malgré tout, j'ai voulu faire les deux courses et j'ai pu prendre des points dans la course 1. Je suis simplement heureux de terminer une saison après ma blessure au dos et surtout après une longue pause depuis 2021. Un grand merci à mon équipe, autour de papa, Patrick et Peter, qui ont remplacé le moteur cassé le vendredi. Un grand merci à tous les sponsors, aux amis, à ma famille et tout particulièrement à mon équipe pour leur soutien durant une saison avec des hauts et des bas ! Merci à tous et merci aussi à tous les spectateurs et fans qui ont fait de cette course quelque chose de très spécial".

Des victoires en série

Lors du week-end IDM Supersport 300 à Assen, aux Pays-Bas, Loris Venemann, fils de l'ancien pilote de WorldSBK et d'IDM Superbike Barry Venemann, avait remporté sa première victoire en IDM en tant que pilote invité. Aujourd'hui, le talent néerlandais en a fait de même lors de sa participation au championnat du monde en Aragon et a également remporté sa première victoire sur la scène internationale. s "J'ai remporté ma toute première victoire en championnat du monde 300 et c'est vraiment un bon sentiment", a déclaré l'adolescent, rayonnant. "J'ai travaillé dur pour cette première victoire et je ne remercierai jamais assez l'équipe, mes sponsors, ma famille et tous les gens qui ont cru en moi. C'était un super week-end, malheureusement nous n'avons pas pu monter une nouvelle fois sur le podium lors de la course 2. Maintenant, j'ai hâte de terminer la saison à Portimão et d'essayer de marquer autant de points que possible".

Cadeaux chics

Lorsque Florian Alt a enfin décroché le titre tant attendu lors de la dernière course de l'IDM Superbike, l'équipe de Honda et le Team HRP étaient prêts. T-shirts, plaque numéro 1, drapeau, autocollants, casque doré et tout ce qu'il faut pour fêter le titre après 13 ans d'absence. Une bouteille de champagne a même été trouvée. Mais le cadeau de l'équipementier en cuir Schwabenleder était tout à fait exclusif. En référence à l'Alt, qui est assez grand et très mince, on avait équipé une girafe en peluche de la taille d'un homme avec la combinaison en cuir correspondante, qui a ensuite été aperçue dans la Sachskurve.