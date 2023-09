Notizie IDM: knoche rotte, bollicine e una giraffa

Tutti i campioni dell'IDM sono stati individuati e la prima rotta è già stata tracciata per il prossimo anno. Per uno o per l'altro, la fine della stagione non è andata come previsto.

Ossa rotte

Tom Eder, capo del Team Eder con il pilota IDM Supersport Thomas Gradinger, voleva riprovarci a Hockenheim e aveva firmato per una partenza come ospite. Tuttavia, il bavarese non si è visto nelle qualifiche. "Incidente con highsider", ha riferito dopo le prove libere ed è finito in ospedale. "Non sappiamo perché, qualcosa non andava con la gomma posteriore. Mi sono rotto due vertebre toraciche. Ringrazio la mia squadra per l'aiuto e per avermi portato in ospedale".

Brutto finale

Luca de Vleerschauwer, che ha gareggiato per il Team Kawasaki Weber Motos nella IDM Supersport nel 2023, è arrivato a Hockenheim direttamente dalla gara di 24 ore in Francia. E anche piuttosto in forma. "Il primo giorno è finito", ha detto dopo le sessioni di prove. "I risultati non sono importanti. Mi sono sentito male per tutto il giorno e ho guidato come mi sentivo". Nella prima gara ha comunque faticato. Prima della seconda gara, il belga ha capitolato e ha deciso di non partire.

Fortunato

Oleg Pawelec ha avuto sfortuna nella sua apparizione come ospite nella Pro Superstock 1000 nella seconda gara, è caduto ed è stato portato all'ospedale più vicino in elicottero. Ma il team ha dato il via libera nel tardo pomeriggio. Oleg Pawelec era di nuovo cosciente, non aveva riportato ferite e solo per motivi di sicurezza è dovuto rimanere in ospedale per una notte in osservazione prima di poter iniziare il viaggio di ritorno a casa.

Visitatore di alto livello

Il pilota IDM Superbike Florian ha avuto una folla di visitatori nel suo box durante il weekend in cui ha vinto il suo primo titolo Superbike. "Nel fine settimana il nostro capo squadra è stato a Hockenheim", ha spiegato il team Viltais del Campionato Mondiale Endurance, "per visitare il nostro pilota Florian Alt. A Flo mancavano pochi punti per assicurarsi il titolo 2023. 24 punti di vantaggio, il 4° posto in gara 1 e il 5° posto in gara 2 sono stati sufficienti per incoronarlo in questa stagione. Così ha vinto il campionato tedesco con una Honda e ha messo il suo nome in cima all'IDM. Tutta la famiglia Viltais è orgogliosa e si congratula con lui per questo titolo".

Fetz ha sbuffato

"È stato un ultimo weekend di gara davvero faticoso per me", ha spiegato il pilota IDM Superbike Marco Fetz dopo la finale all'Hockenheimring. "A causa di un forte raffreddore non mi sono sentito in forma per tutto il weekend. Ciononostante, ho voluto correre le due gare e sono riuscito a prendere punti in gara 1. Sono felice di aver concluso la gara in testa alla classifica. Sono felice di aver concluso la stagione dopo l'infortunio alla schiena e soprattutto dopo la lunga pausa dal 2021. Ringrazio il mio team, papà, Patrick e Peter, che hanno sostituito il motore rotto venerdì. Un grande ringraziamento a tutti gli sponsor, agli amici, alla mia famiglia e soprattutto alla mia squadra per il sostegno in una stagione con alti e bassi! Grazie a tutti e grazie anche a tutti gli spettatori e ai tifosi che hanno reso tutto questo ancora più speciale".

Vittorie di fila

Nel fine settimana della IDM Supersport 300 ad Assen, nei Paesi Bassi, Loris Venemann, figlio dell'ex pilota WorldSBK e IDM Superbike Barry Venemann, ha conquistato la sua prima vittoria nella IDM come pilota ospite. Ora il talento olandese ha seguito l'esempio nella sua apparizione nel Campionato del Mondo ad Aragon, conquistando anche la sua prima vittoria sulla scena internazionale. s "Ho conquistato la mia prima vittoria nel Campionato del Mondo 300cc ed è una sensazione davvero bella", ha dichiarato il giovane. "Ho lavorato duramente per questa prima vittoria e non potrò mai ringraziare abbastanza la squadra, i miei sponsor, la mia famiglia e tutte le persone che hanno creduto in me. È stato un grande weekend, purtroppo non siamo riusciti a conquistare un altro podio in Gara 2. Ora non vedo l'ora di finire la stagione. Ora non vedo l'ora di finire la stagione a Portimão e cercare di fare più punti possibili".

Regali stravaganti

Quando Florian Alt ha finalmente conquistato il tanto atteso titolo nell'ultima gara dell'IDM Superbike, il team Honda e il Team HRP erano pronti. T-shirt, scudo numero 1, bandiera, adesivi, casco d'oro e quant'altro necessario per festeggiare dopo una pausa di 13 anni dalla conquista del titolo. È stata trovata persino una bottiglia di bollicine. Ma il regalo del pellettiere Schwabenleder era piuttosto esclusivo. Ispirandosi all'Alt, piuttosto alto e molto snello, una giraffa di peluche a grandezza d'uomo è stata dotata di una tuta di pelle abbinata, che è stata poi avvistata anche nel Sachskurve.