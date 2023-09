IDM News: Knoche partido, espumante e uma girafa

Todos os campeões IDM foram encontrados e o primeiro rumo já foi traçado para o próximo ano. Para uns e outros, o final da época não correu como planeado.

Ossos partidos

Tom Eder, chefe da Team Eder com o piloto da IDM Supersport Thomas Gradinger, queria tentar novamente em Hockenheim e tinha-se inscrito para uma partida como convidado. No entanto, o bávaro não foi visto na qualificação. "Batida com o highsider", informou após os treinos livres e acabou por ir parar ao hospital. "Não sabemos porquê, algo estava errado com o pneu traseiro. Parti duas vértebras torácicas. Obrigado à minha melhor equipa por toda a ajuda e por me ter levado ao hospital."

Final desagradável

Luca de Vleerschauwer, que competiu pela equipa Kawasaki Weber Motos na IDM Supersport em 2023, veio diretamente da corrida de 24 horas em França para Hockenheim. E bastante inapto, também. "O primeiro dia terminou", disse ele após as sessões de treinos. "Os resultados não são importantes. Senti-me mal e doente durante todo o dia e conduzi da forma que me senti." Na primeira corrida, ele ainda teve dificuldades. Antes da segunda corrida, o belga capitulou e decidiu não começar.

Sorte

Oleg Pawelec teve azar na sua participação como convidado na Pro Superstock 1000 na segunda corrida, despistou-se e foi levado de helicóptero para o hospital mais próximo. Mas a equipa deu luz verde ao final da tarde. Oleg Pawelec estava novamente consciente, não tinha sofrido ferimentos e apenas por razões de segurança teve de permanecer no hospital durante uma noite para observação antes de poder iniciar a sua viagem de regresso a casa.

Visitante de alto nível

O piloto da IDM Superbike, Florian, teve uma multidão de visitantes na sua box durante o fim de semana em que conquistou o seu primeiro título de Superbike. "No fim de semana, o nosso chefe de equipa esteve em Hockenheim", explicou a equipa do Campeonato do Mundo de Endurance Viltais, "para visitar o nosso piloto Florian Alt. Flo ficou a poucos pontos de garantir o título de 2023. 24 pontos de vantagem, o 4º lugar na corrida 1 e o 5º lugar na corrida 2 foram suficientes para ele ser coroado esta época. Assim, Flo vence o campeonato alemão com uma Honda e coloca o seu nome no topo da IDM. Toda a família Viltais está orgulhosa e felicita-o por este título".

Fetz comentou

"Foi um último fim de semana de corrida muito cansativo para mim", explicou o piloto da IDM Superbike, Marco Fetz, após a final em Hockenheimring. "Devido a uma forte constipação, não me senti em forma durante todo o fim de semana. No entanto, quis correr as duas corridas e ainda consegui ganhar pontos na corrida 1. Estou feliz por terminar uma época depois da minha lesão nas costas e especialmente depois da longa paragem desde 2021. Muito obrigado à minha equipa, ao meu pai, ao Patrick e ao Peter, que substituíram o motor partido na sexta-feira. Muito obrigado a todos os patrocinadores, amigos, à minha família e especialmente à minha equipa pelo apoio numa época com altos e baixos! Obrigado a todos e também a todos os espectadores e fãs que tornaram esta época ainda mais especial."

Vitórias consecutivas

No fim de semana do IDM Supersport 300 em Assen, na Holanda, Loris Venemann, filho do antigo piloto do WorldSBK e do IDM Superbike Barry Venemann, conquistou a sua primeira vitória no IDM como piloto convidado. Agora, o talento dos Países Baixos seguiu o exemplo na sua participação no Campeonato do Mundo em Aragão e também conquistou a sua primeira vitória na competição internacional. s "Conquistei a minha primeira vitória no Campeonato do Mundo de 300cc e é uma sensação muito boa," disse o jovem. "Trabalhei muito para esta primeira vitória e não tenho palavras para agradecer à equipa, aos meus patrocinadores, à minha família e a todas as pessoas que acreditaram em mim. Foi um fim de semana fantástico, mas infelizmente não conseguimos outro pódio na Corrida 2. Agora mal posso esperar para terminar a época em Portimão e tentar marcar o máximo de pontos possível."

Presentes extravagantes

Quando Florian Alt conquistou finalmente o tão esperado título na última corrida do IDM Superbike, a equipa da Honda e do Team HRP estava preparada. T-shirts, escudo com o número 1, bandeira, autocolantes, capacete dourado e tudo o que é necessário para celebrar após 13 anos de intervalo na transmissão do título. Até uma garrafa de espumante foi encontrada. Mas a prenda da marca de cabedal Schwabenleder era bastante exclusiva. Inspirado no Alt bastante alto e muito magro, uma girafa de peluche do tamanho de um homem foi equipada com um fato de cabedal a condizer, que também foi visto no Sachskurve.