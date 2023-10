Los pilotos de la IDM viajan a España

Florian Alt ya había recibido su regalo de campeón antes de ganar el IDM Superbike en Hockenheim. DORNA aceptó su inscripción como wildcard. Esto significa que el ganador del IDM y su equipo HRP estarán en la final del WorldSBK en Jerez, España, a finales de octubre.

"Ya habíamos solicitado una wildcard para Most", revela Holzhauer, "pero llegamos seis días tarde. Ahora tenemos el OK para la final del Campeonato del Mundo". Para este evento, el fabricante de neumáticos y proveedor exclusivo de IDM, Pirelli, ofrece desde hace años un paquete de asistencia a los respectivos campeones y se hace cargo de los gastos derivados de las tasas, como la inscripción, y añade además el contingente de neumáticos para el fin de semana del Campeonato del Mundo. Para el resto de las posibilidades del Campeonato del Mundo, que no están precisamente disponibles a precio de ganga, los patrocinadores de toda la vida del equipo IDM HRP han vuelto a tirar de chequera.

Holzhauer inició el proyecto WorldSBK en su taller de Wittenberge hace algún tiempo. "Llevamos nuestra moto IDM", explica. "Sin embargo, con más potencia. Llevaremos una horquilla diferente, un depósito más grande y también haremos cambios en los frenos." El dúo Holzhauer-Alt ya ha completado su primer rodaje en Oschersleben. Todavía tienen programado un test serio antes de partir hacia Jerez.

El equipo IDM SWPN, socio de Stichting Zorgeloos Kind, también enviará a Melvin van der Voort a la salida de la ronda del Mundial de Supersport en Jerez con una wildcard. Para el piloto de 18 años, esto significa su debut en el Campeonato del Mundo. Como preparación para las carreras del Mundial de Supersport a finales de octubre, Van der Voort participará en la ronda de Supersport de la ESBK en Jerez el próximo fin de semana. "Estoy muy contento de poder mostrarme al más alto nivel mundial", explica Van der Voort. "Tengo muchas ganas de competir con estos pilotos de primer nivel. Me gustaría dar las gracias a mis patrocinadores, el Team SWPN y Yamaha Motor Europe, sucursal Benelux, por esta maravillosa oportunidad". La prueba de Supersport de la ESBK en Jerez es una preparación perfecta para las carreras del Campeonato del Mundo dos semanas más tarde. Estoy deseando que llegue".

El director del equipo, Frank Brouwer, afirma: "Como Team SWPN realmente queríamos dar a Melvin la oportunidad de correr a nivel mundial. Melvin se ha desarrollado excelentemente como piloto tanto dentro como fuera de la pista en los últimos años. Junto con nuestro socio Yamaha Motor Europe, la filial del Benelux consiguió una wildcard para la ronda del Mundial de Supersport en Jerez".

El piloto del IDM Superbike Bálint Kovács no estará en la parrilla para la final del WorldSBK. Pero el húngaro del Team BCC-alpha-Van Zon-BMW ya está de camino a España mientras tanto. "Hoy me voy a Jerez", dijo el piloto de BMW el miércoles. "Allí representaré al equipo easyRace en la sexta prueba del ESBK en la categoría Stock 1000. La última vez que corrí fue en 2021 en el Campeonato de España, que es tan fuerte como el IDM. Tengo buenos recuerdos de Jerez, me gustan las características de la pista, he tenido buenos resultados en el pasado y espero poder hacerlo de nuevo."