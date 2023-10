Les pilotes IDM partent en voyage en Espagne

Florian Alt avait déjà reçu son cadeau de championnat avant de remporter l'IDM Superbike à Hockenheim. La DORNA lui a accordé une wildcard. Le vainqueur de l'IDM et son équipe HRP seront donc présents fin octobre pour la finale du WorldSBK à Jerez, en Espagne.

"Nous avions déjà demandé une wildcard pour Most", révèle Holzhauer, "mais nous étions arrivés six jours trop tard. Maintenant, l'accord pour la finale du championnat du monde est arrivé". Pour cet engagement, le fabricant de pneus et fournisseur exclusif de l'IDM, Pirelli, propose depuis des années déjà un package de soins aux champions respectifs et prend en charge les frais occasionnés, comme entre autres l'inscription, et ajoute le contingent de pneus pour le week-end du championnat du monde. Pour le reste, les sponsors de longue date de l'équipe IDM HRP ont encore sorti le chéquier pour offrir une chance de participer au championnat du monde, ce qui n'est pas une aubaine.

Dans son atelier de Wittenberge, Holzhauer s'est lancé depuis longtemps dans le projet WorldSBK. "Nous roulons avec notre moto IDM", explique-t-il. "Mais avec plus de puissance. Nous utiliserons un autre set-up de fourche, un réservoir plus grand et nous ferons également des changements au niveau des freins". Le duo Holzhauer-Alt a déjà effectué son premier roll-out à Oschersleben. Un test sérieux est encore prévu avant le départ pour Jerez.

Le team IDM SWPN, partenaire de la Stichting Zorgeloos Kind, enverra également Melvin van der Voort au départ de la course World Supersport à Jerez avec une wildcard. Pour le jeune pilote de 18 ans, cela signifie ses débuts dans le championnat du monde. En préparation pour les courses World Supersport de fin octobre, Van der Voort participera à la course ESBK Supersport de Jerez le week-end prochain. "Je suis très heureux de pouvoir me montrer au plus haut niveau mondial", explique van der Voort. "Je suis très impatient de courir avec ces pilotes de haut niveau. Je tiens à remercier chaleureusement mes sponsors, le Team SWPN et Yamaha Motor Europe, succursale Benelux, pour cette merveilleuse opportunité. La course ESBK Supersport de Jerez est une préparation parfaite pour les courses du championnat du monde qui auront lieu deux semaines plus tard. Je m'en réjouis déjà énormément".

Le team manager Frank Brouwer déclare : "En tant que team SWPN, nous voulions absolument donner à Melvin une chance de courir au niveau mondial. Ces dernières années, Melvin a connu un développement remarquable en tant que pilote, tant sur la piste qu'en dehors. En collaboration avec notre partenaire Yamaha Motor Europe, la filiale Benelux a réussi à obtenir une wild card pour la course World Supersport de Jerez".

Le pilote IDM Superbike Bálint Kovács ne sera pas sur la grille de départ de la finale du WorldSBK. Mais entre-temps, le Hongrois de l'équipe BCC-alpha-Van Zon-BMW est lui aussi déjà en route pour l'Espagne. "Aujourd'hui, je pars pour Jerez", a déclaré le pilote BMW mercredi. "J'y représenterai l'équipe easyRace lors de la sixième manche de l'ESBK dans la catégorie Stock 1000. La dernière fois que j'ai couru, c'était en 2021 dans le championnat espagnol, qui est aussi fort que l'IDM. J'ai de bons souvenirs de Jerez, j'aime les caractéristiques du circuit, j'ai obtenu de bons résultats par le passé et j'espère pouvoir le faire à nouveau".