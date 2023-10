I piloti IDM partono per la Spagna

Florian Alt aveva già ricevuto il suo regalo di campionato prima di vincere la IDM Superbike a Hockenheim. DORNA ha accettato la sua iscrizione come wildcard. Ciò significa che il vincitore dell'IDM e il suo team HRP saranno presenti alle finali del WorldSBK a Jerez, in Spagna, alla fine di ottobre.

"Avevamo già richiesto una wildcard per Most", rivela Holzhauer, "ma eravamo in ritardo di sei giorni. Ora abbiamo ottenuto l'OK per la finale del Campionato del Mondo". Per questo evento, il produttore di pneumatici e fornitore unico di IDM Pirelli offre da anni un pacchetto di assistenza ai rispettivi campioni e si fa carico delle spese sostenute, come l'iscrizione, aggiungendovi il contingente di pneumatici per il weekend del Campionato del Mondo. Per il resto delle possibilità del Campionato del Mondo, che non sono esattamente disponibili a prezzi stracciati, gli sponsor di lunga data del team IDM HRP hanno ancora una volta tirato fuori i loro libretti degli assegni.

Holzhauer ha iniziato il progetto WorldSBK nella sua officina di Wittenberge qualche tempo fa. "Guidiamo la nostra moto IDM", spiega. "Tuttavia, con più potenza. Avremo un diverso assetto della forcella, un serbatoio più grande e apporteremo modifiche anche ai freni". Il duo Holzhauer-Alt ha già completato la prima prova a Oschersleben. Prima di partire per Jerez è previsto un test serio.

Il team IDM SWPN, partner della Stichting Zorgeloos Kind, manderà anche Melvin van der Voort al via del round World Supersport di Jerez con una wildcard. Per il 18enne pilota si tratta del debutto nel Campionato del Mondo. In preparazione alle gare del Mondiale Supersport di fine ottobre, Van der Voort parteciperà al round ESBK Supersport di Jerez il prossimo fine settimana. "Sono molto felice di potermi mettere in mostra ai massimi livelli mondiali", spiega van der Voort. "Non vedo l'ora di correre con questi piloti di alto livello. Vorrei ringraziare di cuore i miei sponsor, il Team SWPN e Yamaha Motor Europe, filiale del Benelux, per questa splendida opportunità". Il round ESBK Supersport di Jerez è una preparazione perfetta per le gare del Campionato del Mondo di due settimane dopo. Non vedo l'ora di partecipare".

Il team manager Frank Brouwer afferma: "Noi del Team SWPN volevamo davvero dare a Melvin la possibilità di correre a livello mondiale. Negli ultimi anni Melvin si è sviluppato in modo eccellente come pilota sia in pista che fuori. Insieme al nostro partner Yamaha Motor Europe, la filiale del Benelux è riuscita a ottenere una wildcard per il round del Mondiale Supersport a Jerez".

Il pilota IDM Superbike Bálint Kovács non sarà in griglia per la finale del WorldSBK. Ma l'ungherese del Team BCC-alpha-Van Zon-BMW è già in viaggio per la Spagna. "Oggi parto per Jerez", ha dichiarato mercoledì il pilota della BMW. "Lì rappresenterò il team easyRace nel sesto round dell'ESBK nella categoria Stock 1000. L'ultima volta che ho corso è stato nel 2021 nel campionato spagnolo, che è forte quanto l'IDM. Ho buoni ricordi di Jerez, mi piacciono le caratteristiche della pista, ho ottenuto buoni risultati in passato e spero di poterlo fare di nuovo."