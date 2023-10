Os cavaleiros da IDM embarcam numa viagem a Espanha

Florian Alt já tinha recebido o seu presente de campeão antes de vencer a IDM Superbike em Hockenheim. A DORNA concordou com a sua entrada como wildcard. Isto significa que o vencedor da IDM e a sua equipa HRP estarão presentes na final do WorldSBK em Jerez, Espanha, no final de outubro.

"Já nos tínhamos candidatado a um wildcard para Most", revela Holzhauer, "mas chegámos com seis dias de atraso. Agora temos o OK para a final do Campeonato do Mundo". Para este evento, o fabricante de pneus e fornecedor exclusivo da IDM, Pirelli, oferece há anos um pacote de assistência aos respectivos campeões e assume os custos das taxas incorridas, como o registo, e acrescenta o contingente de pneus para o fim de semana do Campeonato do Mundo. Para o resto da oportunidade do Campeonato do Mundo, que não está propriamente disponível a preço de saldo, os patrocinadores de longa data da equipa IDM HRP voltaram a levantar os seus livros de cheques.

Holzhauer iniciou o projeto WorldSBK na sua oficina em Wittenberge há algum tempo. "Andamos com a nossa mota IDM", explica. "No entanto, com mais potência. Vamos usar uma configuração de forquilha diferente, um depósito maior e também vamos fazer alterações nos travões." A dupla Holzhauer-Alt já completou o seu primeiro teste em Oschersleben. Está ainda previsto um teste sério antes de partirem para Jerez.

A equipa IDM SWPN, parceira da Stichting Zorgeloos Kind, também vai enviar Melvin van der Voort para o início da ronda do Mundial de Supersport em Jerez com um wildcard. Para o piloto de 18 anos, isto significa a sua estreia no Campeonato do Mundo. Em preparação para as corridas do Mundial de Supersport no final de outubro, Van der Voort vai participar na ronda da ESBK Supersport em Jerez no próximo fim de semana. "Estou muito contente por poder mostrar-me ao mais alto nível do mundo", explica van der Voort. "Estou realmente ansioso por correr com estes pilotos de topo. Gostaria de agradecer muito aos meus patrocinadores, a Equipa SWPN e a Yamaha Motor Europe, filial Benelux, por esta maravilhosa oportunidade. A ronda ESBK Supersport em Jerez é uma preparação perfeita para as corridas do Campeonato do Mundo duas semanas mais tarde. Estou realmente ansioso por ela."

O chefe de equipa Frank Brouwer afirma: "Nós, enquanto Equipa SWPN, queríamos realmente dar ao Melvin a oportunidade de correr a nível mundial. O Melvin desenvolveu-se de forma excelente como piloto, tanto dentro como fora da pista, ao longo dos últimos anos. Juntamente com o nosso parceiro Yamaha Motor Europe, a filial do Benelux conseguiu obter um wildcard para a ronda do Mundial de Supersport em Jerez."

O piloto da IDM Superbike, Bálint Kovács, não vai estar na grelha para a final do WorldSBK. Mas o húngaro da Equipa BCC-alpha-Van Zon-BMW já está, entretanto, a caminho de Espanha. "Hoje vou para Jerez", foi o que disse o piloto da BMW na quarta-feira. "Lá vou representar a equipa easyRace na sexta ronda do ESBK na categoria Stock 1000. A última vez que corri foi em 2021 no Campeonato de Espanha, que é tão forte como o IDM. Tenho boas recordações de Jerez, gosto das características da pista, tive bons resultados no passado e espero poder voltar a fazê-lo."