ESBK/Jerez: Resultado mediocre para los pilotos del IDM

En el fin de semana de carreras del Campeonato de España en Jerez, Bálint Kovács y Melvin van der Voort mostraron buenos planteamientos, pero no pudieron convertirlos en resultados por diversas razones.

El piloto del IDM Superbike Bálint Kovács esperaba sin duda más de su viaje al Campeonato de España en Jerez. Pero primero la tecnología le complicó la vida el pasado fin de semana y después le sorprendió una infección febril. "Después de un jueves un tanto desafortunado, en total sólo pude dar cuatro vueltas rápidas sobre la moto", explicó el húngaro, "era de esperar cualquier cosa menos un fin de semana fácil".

Tras un exitoso viernes, el piloto de BMW recuperó la esperanza. Había conseguido el undécimo puesto en la general y el cuarto en la categoría de stock. "El optimismo duró hasta el sábado por la mañana, cuando me desperté con fiebre y dolor de garganta", comenta un agitado Kovács, "lo que hizo que el difícil fin de semana fuera aún más complicado. Mental y físicamente no pude estar ahí, ni en la clasificación ni en la carrera".

"El domingo me sentí un poco mejor y terminé un poco más adelante, pero ni de lejos en la posición en la que podría haber estado con mis conocimientos y experiencia", admite. "Este fin de semana de carrera ha sido más flojo de lo que esperaba, pero he aprendido de él y lucharé por el podio la próxima vez. Gracias al equipo easyRace por la confianza y la oportunidad, y gracias a todos los que me animaron."

Ensayo general del Campeonato del Mundo

El subcampeón del IDM Supersport, Melvin van der Voort, ensayó en Jerez para su debut en el Campeonato del Mundo dentro de 14 días, también en Jerez. En la calificación, el holandés del Team SWPN impresionó con su quinto puesto en la parrilla. "En la primera carrera, el sábado por la tarde, cerré el hueco con dos pilotos que luchaban por el tercer puesto", dijo van der Voort. "Conseguí adelantar a ambos pilotos e intenté alejarme para asegurar la última plaza del podio". Pero desgraciadamente se estrelló durante este intento. Afortunadamente, no sufrió lesiones.

La segunda carrera de la ESBK Supersport en Jerez fue cancelada tras dos banderas rojas. Melvin van der Voort tuvo que salir desde la cuarta fila de la parrilla debido a su caída en la primera carrera. El piloto de SWPN realizó una buena salida en el primer intento. Tras la primera curva, el joven piloto evitó por muy poco una caída delante de él, lo que provocó la primera bandera roja. La carrera se acortó a diez vueltas y se reanudó casi media hora más tarde. Van der Voort realizó otra buena salida y se encontraba en sexta posición cuando la carrera se interrumpió de nuevo en la segunda vuelta tras un accidente. No hubo más reanudaciones.

"Durante la ronda de ESBK, Melvin pudo conocer la pista de Jerez a un alto nivel", valoró el jefe del equipo Frank Brouwer. "Este test para la wildcard del Mundial de Supersport fue por tanto muy útil. El equipo ha trabajado muy bien y Melvin ha dado buenos pasos adelante. En una semana y media estaremos de vuelta en Jerez y entonces intentaremos acompañar a Melvin lo mejor posible en su debut en el Campeonato del Mundo."