ESBK/Jerez : Bilan moyen pour les pilotes IDM

Lors du week-end de course du championnat espagnol à Jerez, Bálint Kovács et Melvin van der Voort ont montré de bonnes dispositions, mais n'ont pas pu les transformer en résultats pour diverses raisons.

Le pilote IDM Superbike Bálint Kovács espérait certainement mieux de son voyage à Jerez pour le championnat d'Espagne. Mais la technique lui a d'abord rendu la vie difficile le week-end dernier, avant qu'une infection fébrile ne le frappe. "Après un jeudi un peu malheureux, je n'ai pu faire que quatre tours rapides avec la moto", a expliqué le Hongrois, "on pouvait s'attendre à tout sauf à un week-end facile".

Après un vendredi réussi, le pilote BMW a repris espoir. Il avait réussi à se hisser à la onzième place du classement général et à la quatrième place dans la catégorie Stock. "L'optimisme a duré jusqu'au samedi matin, lorsque je me suis réveillé avec de la fièvre et un mal de gorge", raconte un Kovács ébranlé, "ce qui a rendu ce week-end difficile encore plus difficile. Mentalement et physiquement, je n'ai pas pu être vraiment présent, ni en qualifications ni en course".

"Dimanche, je me suis senti un peu mieux et j'ai terminé un peu plus loin, mais loin d'être dans la position où j'aurais pu être avec mes connaissances et mon expérience", avoue-t-il. "Ce week-end de course a été plus faible que ce à quoi je m'attendais, mais j'en ai tiré des leçons et je me battrai pour le podium la prochaine fois. Merci à l'équipe easyRace de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné cette opportunité, et merci à tous ceux qui m'ont encouragé".

Répétition générale du championnat du monde

Le vice-président de l'IDM Supersport Melvin van der Voort a répété à Jerez en vue de ses débuts en championnat du monde dans 14 jours, également à Jerez. Lors des qualifications, le Néerlandais du team SWPN s'est montré convaincant en prenant la cinquième place sur la grille de départ. "Lors de la première course du samedi après-midi, j'ai rattrapé deux pilotes qui se battaient pour la troisième place", a déclaré van der Voort. "J'ai pu dépasser les deux pilotes et j'ai essayé de me détacher pour assurer la dernière place sur le podium". Mais malheureusement, il a chuté lors de cette tentative. Heureusement, il n'a pas été blessé.

La deuxième course ESBK Supersport à Jerez a été annulée après deux drapeaux rouges. Melvin van der Voort a dû s'élancer de la quatrième ligne de la grille de départ en raison de sa chute lors de la première course. Le pilote SWPN a pris un bon départ lors de sa première tentative. Après le premier virage, le jeune pilote a évité de justesse une chute devant lui, ce qui a entraîné le premier drapeau rouge. La course a été réduite à dix tours et un nouveau départ a été donné près d'une demi-heure plus tard. Van der Voort a de nouveau pris un bon départ et se trouvait en sixième position lorsque la course a de nouveau été interrompue au deuxième tour suite à un accident. Il n'y a pas eu de nouveau redémarrage.

"Pendant la course ESBK, Melvin a pu découvrir le circuit de Jerez à un haut niveau", a évalué le chef d'équipe Frank Brouwer. "Ce test pour la wildcard World Supersport a donc été très utile. L'équipe a très bien travaillé et Melvin a fait de bons pas en avant. Dans une semaine et demie, nous serons de retour à Jerez et nous essaierons alors d'accompagner au mieux Melvin pour ses débuts en championnat du monde".