ESBK/Jerez: risultato mediocre per i piloti IDM

Nel weekend di gara del campionato spagnolo a Jerez, Bálint Kovács e Melvin van der Voort hanno mostrato buoni approcci, ma non sono riusciti a trasformarli in risultati per una serie di motivi.

Il pilota IDM Superbike Bálint Kovács si aspettava sicuramente di più dalla sua trasferta nel campionato spagnolo di Jerez. Ma prima la tecnologia gli ha reso la vita difficile lo scorso fine settimana e poi un'infezione febbrile lo ha colto. "Dopo un giovedì un po' sfortunato, in cui ho fatto in totale solo quattro giri veloci sulla moto", ha spiegato l'ungherese, "c'era da aspettarsi tutt'altro che un weekend facile".

Dopo un venerdì di successi, il pilota della BMW ha ritrovato la speranza. Ha ottenuto l'undicesimo posto assoluto e il quarto nella categoria stock. "L'ottimismo è durato fino a sabato mattina, quando mi sono svegliato con febbre e mal di gola", racconta un Kovács scosso, "il che ha reso il difficile weekend ancora più impegnativo. Mentalmente e fisicamente non potevo essere presente, né in qualifica né in gara".

"Domenica mi sono sentito un po' meglio e ho concluso un po' più avanti, ma non sono nemmeno vicino alla posizione che avrei potuto raggiungere con le mie conoscenze e la mia esperienza", ammette. "Questo weekend di gara è stato più debole di quanto mi aspettassi, ma ho imparato da questo e lotterò per il podio la prossima volta. Grazie al team easyRace per la fiducia e l'opportunità, e grazie a tutti coloro che hanno fatto il tifo per me".

Prova generale del Campionato del Mondo

Il secondo classificato della IDM Supersport, Melvin van der Voort, ha fatto le prove generali per il suo debutto nel Campionato del Mondo tra 14 giorni, sempre a Jerez. Nelle qualifiche, l'olandese del Team SWPN ha impressionato con il quinto posto in griglia. "Nella prima gara di sabato pomeriggio, ho colmato il divario da due piloti che lottavano per il terzo posto", ha detto van der Voort. "Sono riuscito a superare entrambi i piloti e ho cercato di staccarli per assicurarmi l'ultimo posto sul podio". Ma purtroppo è caduto durante questo tentativo. Fortunatamente non ha riportato ferite.

La seconda gara ESBK Supersport a Jerez è stata annullata dopo due bandiere rosse. Melvin van der Voort è dovuto partire dalla quarta fila della griglia a causa della caduta nella prima gara. Il pilota SWPN è partito bene al primo tentativo. Dopo la prima curva, il giovane pilota ha evitato per un pelo una caduta davanti a lui, che ha portato alla prima bandiera rossa. La gara è stata ridotta a dieci giri ed è ripartita quasi mezz'ora dopo. Van der Voort ha fatto un'altra buona partenza e si trovava al sesto posto quando la gara è stata nuovamente interrotta al secondo giro a causa di un incidente. Non c'è stata un'ulteriore ripartenza.

"Durante il round ESBK, Melvin ha potuto conoscere il tracciato di Jerez ad alto livello", ha valutato il team boss Frank Brouwer. "Questo test per la wildcard del Mondiale Supersport è stato quindi molto utile. La squadra ha lavorato molto bene e Melvin ha fatto buoni passi avanti. Tra una settimana e mezza torneremo a Jerez e cercheremo di accompagnare al meglio Melvin al suo debutto nel Campionato del Mondo".