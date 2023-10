ESBK/Jerez: Resultado medíocre para os pilotos da IDM

No fim de semana de corrida do Campeonato de Espanha em Jerez, Bálint Kovács e Melvin van der Voort mostraram boas abordagens, mas não foram capazes de as transformar em resultados por várias razões.

O piloto da IDM Superbike, Bálint Kovács, esperava certamente mais da sua viagem ao Campeonato de Espanha em Jerez. Mas, primeiro, a tecnologia dificultou-lhe a vida no fim de semana passado e, depois, uma infeção febril apanhou-o. "Depois de uma quinta-feira algo azarada, em que no total só consegui fazer quatro voltas rápidas com a moto", explicou o húngaro, "era de esperar tudo menos um fim de semana fácil".

Depois de uma sexta-feira bem sucedida, o piloto da BMW recuperou a esperança. Tinha conquistado o décimo primeiro lugar na geral e o quarto na categoria stock. "O otimismo durou até sábado de manhã, quando acordei com febre e dor de garganta", diz um Kovács abalado, "o que tornou o difícil fim de semana ainda mais desafiante. Mental e fisicamente não consegui estar presente, nem na qualificação nem na corrida."

"No domingo senti-me um pouco melhor e terminei um pouco mais à frente, mas nem perto da posição em que poderia ter estado com os meus conhecimentos e experiência", admite. "Este fim de semana de corrida foi mais fraco do que eu esperava, mas aprendi com ele e vou lutar pelo pódio na próxima vez. Obrigado à equipa easyRace pela confiança e pela oportunidade, e obrigado a todos os que torceram por mim."

Ensaio geral do Campeonato do Mundo

O vice-campeão da IDM Supersport, Melvin van der Voort, ensaiou em Jerez para a sua estreia no Campeonato do Mundo dentro de 14 dias, também em Jerez. Na qualificação, o holandês da Team SWPN impressionou com o quinto lugar na grelha. "Na primeira corrida, no sábado à tarde, reduzi a diferença para dois pilotos que estavam a lutar pelo terceiro lugar", disse van der Voort. "Consegui ultrapassar os dois pilotos e tentei afastar-me para garantir o último lugar do pódio." Mas, infelizmente, ele caiu durante essa tentativa. Felizmente, ele não sofreu ferimentos.

A segunda corrida da ESBK Supersport em Jerez foi cancelada após duas bandeiras vermelhas. Melvin van der Voort teve de partir da quarta linha da grelha devido à queda na primeira corrida. O piloto da SWPN teve um bom arranque na primeira tentativa. Após a primeira curva, o jovem piloto evitou por pouco uma colisão à sua frente, o que levou à primeira bandeira vermelha. A corrida foi encurtada para dez voltas e recomeçou quase meia hora mais tarde. Van der Voort fez outra boa partida e estava em sexto lugar quando a corrida foi interrompida novamente na segunda volta, após um acidente. Não houve mais nenhum recomeço.

"Durante a ronda da ESBK, Melvin pôde conhecer a pista de Jerez a um nível elevado", avaliou o chefe de equipa Frank Brouwer. "Este teste para o wildcard do World Supersport foi, por isso, muito útil. A equipa trabalhou muito bem e o Melvin deu bons passos em frente. Dentro de uma semana e meia estaremos de volta a Jerez e tentaremos acompanhar o Melvin o melhor possível na sua estreia no Campeonato do Mundo."