IDM News : Une course automobile, un "oui" et les premiers tests

La saison IDM est bientôt terminée depuis un mois. Mais il se passe encore des choses avant que l'hibernation générale ne soit déclarée.

Les bénévoles avant tout

Au Schleizer Dreieck, de nombreux bénévoles s'étaient investis lors des différents événements organisés pour le centenaire du circuit. Actuellement, on recherche encore des personnes ayant des aptitudes pratiques. "Comme chaque année en automne", explique l'organisateur local MSC Schleiz, "lorsque la saison au triangle est pratiquement terminée, il faut préparer notre circuit pour l'hiver. C'est pourquoi tous les bénévoles assidus sont une nouvelle fois invités à donner un coup de main le samedi 21 octobre à partir de 9 heures. Rendez-vous comme toujours dans le paddock, près du bâtiment sportif. Le ravitaillement et les collations sont bien sûr à nouveau prévus".

Avec Neukirchner au Sachsenring

L'ancien pilote de WorldSBK et d'IDM Max Neukirchner sera à nouveau sur la route l'année prochaine en tant qu'instructeur. "Nous sommes de nouveau prêts pour le Sachsenring ! L'es-tu aussi ?", telle est la devise des organisateurs de TopSuperbike. "Nous t'invitons à participer à notre Track Day sur le Sachsenring. Assure-toi de ta place. Nous avons un contingent de billets au prix de cette année à l'ouverture des réservations". Le rendez-vous est fixé en mai 2024.

Sous le capot

Danijel Peric a toujours la bonne réplique en tête, comme l'a prouvé cette année encore le talent linguistique de l'animateur de l'IDM Live-Stream pour le compte de Radio Viktoria. Mais Peric a encore bien d'autres qualités. Récemment, il a été convoqué par des jeunes mariés sur le Red Bull Ring en Autriche, où il s'est chargé du travail d'orateur de mariage.

Changement de décor

Outre l'IDM Superbike, Bastien Mackels participe également au championnat du monde d'endurance avec l'équipe KM99. Selon speedactiontv.be, Mackels et ses coéquipiers vont à nouveau prendre la piste. Mais alors avec quatre roues par tête. "Les 24H2CV/C1 sont de retour sur le plus beau circuit du monde", rapportent les Belges. "Le week-end prochain, les 21 et 22 octobre, le circuit des Ardennes accueillera cette course mythique de fin de saison. Le départ sera donné le samedi à 17h00. Pour sa quatrième participation, le Citropol Youngers Team s'agrandit avec une troisième voiture aux couleurs de KM99. L'équipe participera donc à nouveau à l'aventure avec de nouveaux visages, pilotes et mécaniciens".



La voiture préparée avec l'équipage EWC par l'équipe des neuf stagiaires formés au sein du Citropol Youngers Team sera au départ des 24 heures. Les trois pilotes EWC Lucas Mahias, Florian Marino et Bastien Mackels se relaieront au volant.