Notizie IDM: Una gara automobilistica, una parola d'ordine e i primi test

La stagione IDM si concluderà presto per un mese. Ma c'è ancora molto da fare prima che venga dichiarato il letargo generale.

Volontari in testa

Allo Schleizer Dreieck, numerosi aiutanti sono stati coinvolti nelle varie manifestazioni per il 100° compleanno della pista. Attualmente si sta ancora cercando un supporto pratico. "Come ogni anno in autunno", spiega l'organizzatore locale MSC Schleiz, "quando la stagione del Dreieck è ormai conclusa, è il momento di rendere la nostra pista a prova di inverno. Pertanto, tutti i volontari che lavorano sodo sono ancora una volta invitati a dare una mano sabato 21 ottobre a partire dalle 9.00. Il punto d'incontro è come sempre il paddock presso l'edificio sportivo. Naturalmente, saranno nuovamente forniti cibo e rinfreschi".

Con Neukirchner al Sachsenring

L'ex pilota WorldSBK e IDM Max Neukirchner tornerà come istruttore il prossimo anno. "Siamo pronti per il Sachsenring! Lo siete anche voi?" è il motto degli organizzatori della TopSuperbike. "Vi invitiamo al nostro Track Day al Sachsenring. Assicuratevi il vostro posto. Abbiamo un contingente di biglietti con il prezzo di quest'anno all'inizio della prenotazione". L'appuntamento è a maggio 2024.

Sotto il cofano

Che Danijel Peric se ne esca sempre con le parole giuste è stato dimostrato anche quest'anno dal talento vocale come presentatore dell'IDM live stream per conto di Radio Viktoria. Ma Peric ha anche altre qualità. Di recente, una coppia di sposi lo ha chiamato al Red Bull Ring in Austria, dove ha assunto il compito di speaker di matrimonio.

Cambio di scena

Bastien Mackels corre nel campionato IDM Superbike e nel campionato mondiale Endurance con il team KM99. Secondo speedactiontv.be, Mackels e i suoi compagni di squadra scenderanno nuovamente in pista. Ma con quattro moto a testa. "La 24H2CV/C1 torna sulla pista più bella del mondo", riferiscono i belgi. "Il prossimo fine settimana, il 21 e 22 ottobre, l'anello delle Ardenne ospiterà questa leggendaria gara di fine stagione. Il via sarà dato alle 17.00 di sabato. Per la sua quarta partecipazione, il team Citropol Youngers si arricchisce di una terza vettura con i colori KM99. Il team parteciperà quindi ancora una volta all'avventura con nuovi volti, piloti e meccanici".



La vettura con l'equipaggio EWC è stata preparata dal team di nove apprendisti che si stanno formando nel Citropol Youngers Team e che parteciperanno alla 24 Ore. I tre piloti EWC Lucas Mahias, Florian Marino e Bastien Mackels si alterneranno al volante.