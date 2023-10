IDM News: Uma corrida de carros, uma palavra positiva e os primeiros testes

A época IDM vai terminar em breve, durante um mês. Mas ainda há muito a fazer antes de ser declarada a hibernação geral.

Voluntários à frente

No Schleizer Dreieck, muitos ajudantes estiveram envolvidos nos vários eventos relacionados com o 100º aniversário da pista. Atualmente, continua a procurar-se apoio prático. "Como todos os anos no outono", explica o organizador local MSC Schleiz, "quando a época no Dreieck está praticamente terminada, é altura de tornar a nossa pista à prova de inverno. Por isso, todos os voluntários que trabalham arduamente são mais uma vez convidados a dar uma ajuda no sábado, 21 de outubro, a partir das 9 horas. O ponto de encontro será, como sempre, no paddock do edifício desportivo. Naturalmente, a comida e as bebidas serão novamente fornecidas".

Com Neukirchner em Sachsenring

O antigo piloto do WorldSBK e da IDM, Max Neukirchner, estará de volta como instrutor no próximo ano. "Estamos novamente prontos para Sachsenring! Tu também?" é o lema dos organizadores do TopSuperbike. "Convidamo-lo para o nosso Track Day em Sachsenring. Garante o teu lugar. Temos um contingente de bilhetes com o preço deste ano no início da reserva". A data é em maio de 2024.

Debaixo do capot

O facto de Danijel Peric dizer sempre a frase certa foi provado mais uma vez este ano pelo talento vocal como apresentador da transmissão em direto da IDM em nome da Radio Viktoria. Mas Peric também tem outras qualidades. Recentemente, um casal de noivos chamou-o ao Red Bull Ring, na Áustria, onde assumiu a função de orador do casamento.

Mudança de cenário

Bastien Mackels corre no IDM Superbike e no Campeonato do Mundo de Resistência com a equipa KM99. De acordo com o speedactiontv.be, Mackels e os seus colegas de equipa vão novamente para a pista. Mas com quatro motas por cabeça. "Os 24H2CV/C1 estão de volta à mais bela pista de corridas do mundo", referem os belgas. "No próximo fim de semana, 21 e 22 de outubro, o anel das Ardenas acolhe esta lendária corrida de fim de época. O arranque terá lugar às 17h00 de sábado. Para a sua quarta participação, a equipa Citropol Youngers aumenta com um terceiro carro com as cores da KM99. Assim, a equipa participará mais uma vez na aventura com novas caras, pilotos e mecânicos."



O carro com a tripulação do EWC foi preparado pela equipa de nove estagiários que estão a receber formação na Citropol Youngers Team e que irão competir nas 24 Horas. Os três pilotos do EWC, Lucas Mahias, Florian Marino e Bastien Mackels, revezar-se-ão ao volante.