IDM News : Neukirchner et Fritz donnent leur point de vue

Max Neukirchner a connu le succès dans le passé en Championnat du monde Superbike et en IDM. Il transmet désormais ses connaissances en tant que coach et instructeur. Marvin Fritz, qui a fait son apprentissage en IDM, est récemment devenu champion du monde d'endurance avec le YART. Tous deux évoquent des aspects passionnants de leur carrière dans des podcasts actuels.

Marvin Fritz et un croissant

Marvin Fritz a posé la première pierre de sa carrière en IDM et vient d'être sacré champion du monde d'endurance avec le YART. Son père Wolfgang était lui-même sur le point de se lancer dans le championnat du monde sur route dans les années quatre-vingt-dix et a offert à son junior sa première moto de motocross dès l'âge tendre de trois ans. Un an plus tard seulement, le jeune Marvin participait à sa première course. À six ans, il remportait son premier titre et peu après, il laissait même Ken Roczen derrière lui lors de compétitions européennes. Une carrière de MX couronnée de succès n'aurait pas été exclue. Mais le papa avait d'autres projets et dès 2002, on est passé à la course sur route. En 2014, le junior a d'abord été sacré champion de l'IDM Supersport sur une Yamaha R6, puis en 2016, il a également remporté le titre en Superbikes sur Yamaha. Il est toujours accompagné du numéro 7, qu'il a hérité de son idole en MX, James 'Bubba' Stewart. Une combinaison qu'il a conservée lors de son passage à l'EWC et au Yamaha Austria Racing Team. Elle s'est également révélée être un gage de succès lors de courses légendaires comme les 24 heures du Mans et le Bol d`Or et, lors de la saison 2023, Marvin Fritz a remporté le titre du Championnat du monde d'Endurance aux côtés de Karel Hanika et Niccolo Canepa, après sept ans passés sur la YART-R1. Dans le nouvel épisode du podcast "Slicks and Sunglasses", tu découvriras comment on survit aux épreuves d'une course de 24 heures, ce que doit avoir une équipe pour devenir champion du monde d'endurance et pourquoi Marvin Fritz se qualifie parfois de croissant.

Le monde des sentiments de Max Neukirchner

"Le #002 est en ligne", annonce Top-Superbike, organisateur avec Max Neukirchner d'événements de test et d'entraînement. "Dans notre dernier épisode de podcast, nous nous plongeons dans le monde trépidant de la course moto. Max Neukirchner, de sa première course à l'arène éblouissante et pleine d'adrénaline du championnat du monde de Superbike, en passant par les circuits de son pays. Nous accompagnons Max dans son parcours, marqué par une vitesse à couper le souffle, une passion irrépressible et une volonté inébranlable de se mesurer aux meilleurs du monde". Dans cet épisode, les hauts et les bas de la carrière de Max Neukirchner sont mis en lumière. Des succès précoces, qui ont fait de lui un talent naturel sur deux roues, aux victoires triomphales qui l'ont propulsé dans le cœur des fans, en passant par les revers dramatiques qui ont mis à l'épreuve non seulement ses os, mais aussi son esprit combatif. "Découvrez de première main comment Max a maîtrisé chaque virage jusqu'au championnat du monde de Superbike, comment il s'est constamment réinventé et ce qui ne lui a jamais permis de jeter l'éponge malgré l'adversité", peut-on lire en avant-première. "Des aperçus exclusifs de son univers mental et il partage avec nous des leçons précieuses que chacun d'entre nous, fan de sport automobile ou non, peut retenir pour sa propre vie. Préparez-vous à un voyage passionnant, plein de vitesse, d'émotions et d'une véritable atmosphère de course. Attachez votre ceinture, mettez votre casque et vivez avec nous l'histoire de Max Neukirchner".

Le podcast peut être écouté sur toutes les plates-formes de podcast courantes, comme Apple Podcast, Amazon Music ou Spotify.

Max Neukirchner en tant que dominateur

"Maîtrise le virage : Max révèle comment dominer chaque virage", c'est ainsi que les responsables de l'organisateur d'entraînements Top Superbike ont intitulé leur podcast numéro 3. Max Neukirchner est à nouveau au centre de l'attention. Thème du podcast : l'art de négocier les virages, l'une des clés du succès en course moto. "Max, aujourd'hui un coach de ride expérimenté, réfléchit à sa courbe d'apprentissage dans le circuit de course et à l'importance de la technique, de la posture et de la capacité à s'améliorer constamment", indique le sommaire. "Il découvre les nuances décisives de la conduite en virage - du point de freinage tardif jusqu'au sommet et au-delà - et révèle pourquoi c'est justement la sortie de virage qui est souvent sous-estimée". Il y est question de posture, de technique et de systèmes de freinage. "Préparez-vous à un voyage passionnant, plein de vitesse", promettent les créateurs de Top Superbike, "d'émotions et d'une véritable atmosphère de course. Attachez votre ceinture, mettez votre casque et vivez avec nous l'histoire de Max Neukirchner".

Le DMSB et l'escadron de sécurité

Même si le dernier podcast de la Fédération allemande du sport automobile (DMSB) traite plus de l'automobile que de la moto, on peut tout de même y découvrir des coulisses intéressantes. Christian Vormann parle de l'importance de la sécurité dans le sport automobile et jette un coup d'œil avec Oli Sittler sur ses activités lors de l'homologation des circuits et sur la pertinence de l'escadron DMSB, le plus ancien escadron de sécurité au monde. Le podcast est disponible dès maintenant partout où il y a des podcasts et directement auprès du DMSB.