Notizie IDM: Neukirchner e Fritz forniscono approfondimenti

Max Neukirchner ha avuto successo in passato nel campionato mondiale Superbike e nell'IDM e ora trasmette le sue conoscenze come allenatore e istruttore. Marvin Fritz, che ha completato il suo apprendistato nell'IDM, è diventato recentemente campione del mondo di endurance con YART. Entrambi raccontano gli aspetti emozionanti delle loro carriere nei podcast attuali.

Marvin Fritz e un croissant

Marvin Fritz ha gettato le basi della sua carriera nell'IDM e ora è stato incoronato campione del campionato mondiale di endurance con la YART. Negli anni Novanta, suo padre Wolfgang era sul punto di entrare nel Campionato del Mondo su strada e regalò al figlio la sua prima moto da cross alla tenera età di tre anni. Solo un anno dopo, il giovane Marvin partecipò alla sua prima gara. Il suo primo titolo arrivò all'età di sei anni e poco dopo si lasciò alle spalle anche Ken Roczen nelle competizioni europee. Una carriera di successo nel motociclismo non era fuori discussione. Ma suo padre aveva altri piani e dal 2002 passarono alle corse su strada. Il giovane è diventato prima campione IDM Supersport su una Yamaha R6 nel 2014, seguito dal titolo Superbike su una Yamaha nel 2016. Il numero 7, ereditato dal suo grande idolo della MX James 'Bubba' Stewart, è sempre con lui. Una combinazione che è rimasta con lui anche quando è passato all'EWC e al Yamaha Austria Racing Team. Si è rivelata una garanzia di successo anche in gare leggendarie come la 24 Ore di Le Mans e il Bol d'Or, e nella stagione 2023 Marvin Fritz ha vinto il titolo di Campione del Mondo Endurance insieme a Karel Hanika e Niccolò Canepa dopo sette anni in sella alla YART-R1. Nel nuovo episodio del podcast "Slicks and Sunglasses", potrete scoprire come sopravvivere ai rigori di una gara di 24 ore, cosa deve avere un team per diventare campione del mondo sulla pista di endurance e perché Marvin Fritz a volte si riferisce a se stesso come a un croissant.

Il mondo emotivo di Max Neukirchner

"Il #002 è online", annuncia Top Superbike, organizzatore di eventi di test e formazione insieme a Max Neukirchner. "Nel nostro ultimo episodio del podcast, ci tuffiamo nel frenetico mondo delle corse in moto. Max Neukirchner, dalla sua prima gara sui circuiti locali all'arena abbagliante e adrenalinica del campionato mondiale Superbike. Seguiamo Max nel suo viaggio, caratterizzato da una velocità mozzafiato, da una passione sfrenata e da un'incrollabile determinazione a competere con i migliori al mondo". Questo episodio analizza gli alti e i bassi della carriera di Max Neukirchner. Dai primi successi che hanno dimostrato il suo talento naturale sulle due ruote, alle drammatiche battute d'arresto che hanno messo alla prova non solo le sue ossa ma anche il suo spirito combattivo, fino alle vittorie trionfali che lo hanno catapultato nel cuore dei fan. "Scoprite in prima persona come Max ha affrontato ogni curva fino al campionato mondiale Superbike, come si è costantemente reinventato e cosa non gli ha mai fatto gettare la spugna nonostante tutte le avversità", si legge nell'anteprima. "Ci offre un'esclusiva visione della sua mente e condivide con noi lezioni preziose che ognuno di noi - fan del motorsport o meno - può trarre per la propria vita". Preparatevi a un viaggio emozionante, pieno di velocità, emozioni e un'atmosfera da vera gara. Allacciate le cinture, indossate il casco e vivete con noi la storia di Max Neukirchner".

Il podcast può essere ascoltato su tutte le piattaforme podcast più diffuse, come Apple Podcast, Amazon Music e Spotify.

Max Neukirchner come dominatore

"Master the bend: Max rivela come dominare ogni curva" è il nome dato al podcast numero 3 dai responsabili dell'organizzatore della formazione Top Superbike. L'attenzione è ancora una volta rivolta a Max Neukirchner. L'argomento del podcast: l'arte della curva, una delle chiavi del successo nelle corse in moto. "Max, ora esperto allenatore di guida, riflette sulla sua curva di apprendimento sul circuito di gara e sull'importanza della tecnica, della postura e della capacità di migliorare costantemente", si legge nella sinossi. "Scopre le sfumature cruciali della curva - dal punto di frenata tardivo all'apice e oltre - e rivela perché l'uscita di curva in particolare è spesso sottovalutata". Si parla di postura, tecnica e sistemi di frenata. "Preparatevi a un viaggio entusiasmante pieno di velocità", promettono i produttori di Top Superbike, "emozioni e una vera atmosfera da gara. Allacciate le cinture, indossate il casco e vivete con noi la storia di Max Neukirchner".

DMSB e lo squadrone di sicurezza

Anche se l'ultimo podcast della Federazione tedesca degli sport motoristici (DMSB) riguarda più le auto che le moto, è comunque possibile scoprire alcune interessanti informazioni di base. Christian Vormann parla dell'importanza della sicurezza negli sport motoristici e, insieme a Oli Sittler, analizza il suo lavoro nelle verifiche tecniche dei circuiti e l'importanza dello squadrone di sicurezza della DMSB, il più antico del mondo. Il podcast è ora disponibile ovunque siano disponibili i podcast e direttamente presso il DMSB.