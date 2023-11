IDM News: Neukirchner e Fritz fornecem informações

Max Neukirchner foi bem sucedido no Campeonato do Mundo de Superbike e no IDM no passado e está agora a transmitir os seus conhecimentos como treinador e instrutor. Marvin Fritz, que completou a sua aprendizagem na IDM, tornou-se recentemente campeão do mundo de enduro com a YART. Ambos relatam aspectos emocionantes das suas carreiras nos podcasts actuais.

Marvin Fritz e um croissant

Marvin Fritz lançou as bases da sua carreira na IDM e foi agora coroado campeão do Campeonato do Mundo de Resistência com a YART. O seu pai, Wolfgang, estava prestes a entrar no Campeonato do Mundo de Estrada nos anos 90 e deu ao seu filho a sua primeira mota de motocross aos três anos de idade. Apenas um ano depois, o jovem Marvin participou na sua primeira corrida. O seu primeiro título surgiu aos seis anos e, pouco tempo depois, deixou Ken Roczen para trás nas competições europeias. Uma carreira de sucesso no MX não estava fora de questão. Mas o pai tinha outros planos e, a partir de 2002, mudaram para as corridas de estrada. O júnior tornou-se campeão IDM Supersport numa Yamaha R6 em 2014, seguido do título de Superbike numa Yamaha em 2016. O número 7, que herdou do seu grande ídolo do MX, James 'Bubba' Stewart, está sempre com ele. Uma combinação que se manteve com ele mesmo quando mudou para o EWC e para a Yamaha Austria Racing Team. Também provou ser uma garantia de sucesso em corridas lendárias como as 24 Horas de Le Mans e o Bol d`Or, e na temporada de 2023 Marvin Fritz conquistou o título do Campeonato Mundial de Endurance ao lado de Karel Hanika e Niccolo Canepa após sete anos no YART-R1. No novo episódio do podcast "Slicks and Sunglasses", pode descobrir como sobreviver aos rigores de uma corrida de 24 horas, o que uma equipa precisa de ter para se tornar campeã mundial de resistência e porque é que Marvin Fritz por vezes se refere a si próprio como um croissant.

O mundo emocional de Max Neukirchner

"O #002 está online", anuncia a Top Superbike, organizadora de eventos de teste e treino juntamente com Max Neukirchner. "No nosso último episódio do podcast, mergulhamos no mundo acelerado das corridas de motos. Max Neukirchner, desde a sua primeira corrida nas pistas locais até à arena deslumbrante e cheia de adrenalina do Campeonato do Mundo de Superbike. Seguimos Max na sua viagem, que se caracteriza por uma velocidade de cortar a respiração, uma paixão desenfreada e uma determinação inabalável em competir com os melhores do mundo." Este episódio analisa os pontos altos e baixos da carreira de Max Neukirchner. Desde os primeiros sucessos que lhe mostraram um talento natural sobre duas rodas, passando por contratempos dramáticos que testaram não só os seus ossos mas também o seu espírito de luta, até às vitórias triunfantes que o catapultaram para o coração dos fãs. "Descubra em primeira mão como Max dominou cada curva até ao Campeonato do Mundo de Superbike, como se reinventou constantemente e o que nunca o fez desistir apesar de todas as adversidades", diz a antevisão. "O autor partilha connosco lições valiosas que cada um de nós - fãs ou não dos desportos motorizados - pode retirar para a sua própria vida. Prepare-se para uma viagem emocionante, cheia de velocidade, emoção e uma verdadeira atmosfera de corrida. Apertem os cintos, ponham o capacete e vivam connosco a história de Max Neukirchner".

O podcast pode ser ouvido em todas as plataformas populares de podcast, como Apple Podcast, Amazon Music e Spotify.

Max Neukirchner como dominador

"Master the bend: Max revela como dominar todas as curvas" é o nome dado ao podcast número 3 pelos responsáveis da organizadora de treinos Top Superbike. O foco está novamente em Max Neukirchner. O tema do podcast: a arte de fazer curvas, uma das chaves para o sucesso nas corridas de motos. "Max, agora um experiente treinador de pilotagem, reflecte sobre a sua curva de aprendizagem no circuito de corridas e a importância da técnica, da postura e da capacidade de melhorar constantemente", lê-se na sinopse. "Ele descobre as nuances cruciais das curvas - desde o ponto de travagem tardia até ao vértice e mais além - e revela porque é que a saída da curva, em particular, é frequentemente subestimada." É tudo uma questão de postura, técnica e sistemas de travagem. "Prepare-se para uma viagem emocionante cheia de velocidade", prometem os criadores de Top Superbike, "emoções e uma verdadeira atmosfera de corrida. Apertem os cintos, ponham o capacete e vivam connosco a história de Max Neukirchner".

DMSB e o esquadrão de segurança

Apesar de o último podcast da Federação Alemã de Desportos Motorizados (DMSB) ser mais sobre carros do que sobre motos, é possível descobrir algumas informações interessantes. Christian Vormann fala da importância da segurança nos desportos motorizados e, juntamente com Oli Sittler, analisa o seu trabalho no controlo das pistas de corridas e a relevância do esquadrão de segurança da DMSB, o mais antigo esquadrão de segurança do mundo. O podcast está agora disponível em todos os locais onde existem podcasts e diretamente no DMSB.