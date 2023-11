Datas do IDM 2024: últimas alterações

No próximo ano, haverá novamente sete fins-de-semana no âmbito do IDM. A viagem ao Red Bull Ring foi cancelada, Schleiz foi antecipada e o regresso a Nürburgring.

As negociações com os operadores da pista de corrida foram concluídas e o promotor do Campeonato Internacional Alemão de Motociclismo (IDM) apresentará as datas revisadas e finalizadas do evento para a temporada de 2024 no início de novembro.

Como anunciado, a abertura da temporada em maio terá lugar no Sachsenring. Isto significa que o IDM começará logo no início numa pista de corrida que também acolhe o Campeonato do Mundo de Motociclismo. Em junho, as decisões serão tomadas em Oschersleben e três semanas mais tarde em Most, na República Checa.

Como sempre, o clímax da temporada em Schleiz terá lugar em julho. No entanto, houve uma alteração. A data original foi adiada duas semanas para o final do mês. Assim, de 26 a 28 de julho, a pista de corrida natural transforma-se numa arena.

A segunda metade da época começa em agosto, em Assen, na Holanda. Isto significa que a próxima pista de MotoGP no calendário IDM foi finalizada. E a sexta pista do total de sete locais também já foi finalizada. Nürburgring ocupará a vaga anteriormente vazia de 30 de agosto a 1 de setembro. O campeonato regressa assim ao Eifel após cinco anos. O Hockenheimring é uma constante fixa. O final da época do IDM tem lugar tradicionalmente no Motódromo de Baden, em setembro.

As corridas têm lugar nas classes IDM Superbike, IDM Supersport, IDM Supersport 300 e IDM/FIM Sidecar. Há também todo o tipo de corridas de apoio.

Datas do IDM 2024

03/05 - 05/05/2024 Sachsenring

01.06.-02.06.2024 Oschersleben

21/06-23/06/2024 Most (CZ)

26/07-28/07/2024 Schleiz

16/08-18/08/2024 Assen (NL)

30/08 - 01/09/2024 Nürburgring

20.09.-22.09.2024 Hockenheim