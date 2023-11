S'entraîner avec Reiterberger et Mikhalchik

Derrière le nom MRP Racing se cache entre autres le Belge Werner Daemen, qui envoie des équipes au départ de l'IDM et du championnat du monde d'endurance et qui, avec son protégé Markus Reiterberger, a non seulement remporté quatre titres IDM Superbike mais a également décroché le titre de champion du championnat asiatique il y a quelques jours lors des courses en Chine. Chez MRP Racing, on ne propose que de la technique et du matériel, mais aussi des possibilités de tests.

"Après le succès de nos précédents événements, nous nous efforçons", explique l'équipe de MRP autour de Daemen, "d'offrir à nos clients des journées sur circuit de grande qualité, avec ce petit plus d'excellence. Nous organiserons trois événements dans le même esprit que nos précédents, avec des groupes plus petits, avec un maximum de 35 pilotes dans chaque groupe. Cela garantit plus de temps de conduite et un service de première qualité avec un accès aux pneus et aux pièces de rechange".

Ceux qui souhaitent démontrer leurs compétences en compagnie de professionnels seront servis l'année prochaine. "Apprenez auprès des meilleurs pilotes et profitez de notre vaste expérience en tant qu'équipe gagnante de l'EWC et de l'IDM", promet-on. "Venez rencontrer nos pilotes et équipes IDM et EWC lors de notre événement en février. De nombreux pilotes de course seront disponibles pour vous guider sur la piste". Markus Reiterberger et Ilya Mikhalchik, entre autres, devraient alors figurer sur la liste.

Ce qui sera proposé

Le niveau de qualité doit rester élevé, comme par le passé. Chaque événement sera accessible aux débutants, accompagnés par des pilotes professionnels qui guideront les novices lors de leurs premiers tours de piste. "De plus, nous nous assurons", explique Daemen, "que tous les groupes sont correctement organisés lors de chaque événement à l'aide de notre logiciel de chronométrage. Profitez d'une happy hour pour discuter de vos temps au tour et de vos records. Participez à une reconnaissance de la piste pour améliorer vos compétences Profitez de l'ambiance formidable et du plaisir pendant l'événement. Des offres de transport et d'hôtel sont disponibles pour toutes les dates, ainsi que des assurances RC et maladie".

Un service complet

"Comme lors de nos précédents événements, nous aurons un service prêt à fournir des pneus et des pièces", poursuit le communiqué. "Pour les pilotes BMW, toutes les pièces sont disponibles immédiatement, et nous cherchons des partenaires pour proposer également des pièces à d'autres marques".

Dates des événements et prix

- Andalousie 20-22.12.2023 : €300

- Andalousie 12.-14.02.2024 : €450

- Andalousie 27-29.0.2024 : €450