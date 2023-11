Formazione con Reiterberger e Mikhalchik

Dietro il nome MRP Racing c'è, tra gli altri, il belga Werner Daemen, che manda le squadre al via nel Campionato Mondiale IDM e nel Campionato Mondiale Endurance e che, con il suo pupillo Markus Reiterberger, non solo ha vinto quattro titoli IDM Superbike ma anche il titolo di campione nel Campionato Asiatico pochi giorni fa alle gare in Cina. MRP Racing non offre solo tecnologia e materiale, ma anche opportunità di test.

"Dopo il successo dei nostri eventi precedenti, siamo desiderosi", dice la squadra MRP di Daemen, "di offrire ai nostri clienti giornate in pista di alta qualità che offrano quel pizzico di eccellenza in più. Organizzeremo tre eventi con lo stesso spirito dei precedenti, con gruppi più piccoli con un massimo di 35 piloti per gruppo. Questo garantisce più tempo di guida e un servizio di prima classe con accesso a pneumatici e ricambi".

Chi vuole mettere alla prova le proprie capacità in compagnia di professionisti potrà farlo anche l'anno prossimo. "Imparare dai migliori piloti e beneficiare della nostra vasta esperienza come team vincitore di EWC e IDM", è la promessa. "Incontrate i nostri piloti e team IDM e EWC al nostro evento di febbraio. Molti piloti saranno a disposizione per guidarvi in pista". L'elenco comprenderà probabilmente Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik.

Cosa verrà offerto

Come in passato, il livello qualitativo dovrebbe rimanere alto. Ogni evento è aperto anche ai principianti, accompagnati da piloti professionisti che accompagneranno i nuovi arrivati durante i loro primi giri in pista. "Ci assicuriamo anche", dice Daemen, "che tutti i gruppi siano organizzati correttamente a ogni evento grazie al nostro software di cronometraggio". Godetevi un happy hour per discutere dei vostri tempi sul giro e dei vostri record. Partecipate a una passeggiata in pista per migliorare le vostre capacità Godetevi la grande atmosfera e il divertimento durante l'evento. Per tutte le date sono disponibili offerte per il trasporto e l'hotel, oltre all'assicurazione RC e medica".

Servizio completo

"Come per i nostri eventi precedenti, avremo un servizio di assistenza pronto a fornire pneumatici e pezzi di ricambio", prosegue il comunicato. "Per i piloti BMW, tutti i ricambi sono disponibili immediatamente e stiamo cercando partner per offrire anche altre marche".

Date e prezzi degli eventi

- Andalusia 20-22 dicembre 2023: 300 euro

- Andalusia 12-14 febbraio 2024: 450 euro

- Andalusia 27-29.0.2024: €450